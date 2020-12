Les mystères de la cathédrale de Reims : la Sainte Ampoule - Episode 8

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : l'origine de la Sainte Ampoule.

La Sainte Ampoule apparaît au neuvième siècle dans des écrits de l'archevêque Hincmar où il met en scène le miracle qui aurait accompagné le baptême de Clovis. Le petit clerc chargé d'apporter l'huile nécessaire aux onctions poste baptismales n'arrive pas à se frayer un passage parmi la foule des guerriers, et alors une colombe apparaît dans le baptistère en déposant entre les mains de l'évêque une ampoule remplie d'une huile odorante.

L'objet, lui, est attesté dès l'époque carolingienne. Jusqu'à Louis XVI, cette ampoule a été apportée à la cathédrale et l'archevêque prélevait dans celle-ci, avec une aiguille d'or, un petit peu d'un baume qui était devenu desséché au fil du temps, qu'il mélangeait avec du saint chrême frais, ce qui permettait ainsi de oindre chaque roi avec la même huile que tous ses prédécesseurs, et surtout que le fondateur du royaume des Francs qui était Clovis.

Cette ampoule, mythe ou réalité ?

L'historien peut difficilement se prononcer sur la véracité d'un miracle quand on n'en a pas d'autres. L'autre explication, c'est qu'il s'agit très vraisemblablement d'une ampoule d'aromates ayant accompagnée le corps de Saint-Rémi, qui était embaumé et qu'on a retrouvé dans son tombeau. On a conservé cette Sainte Ampoule dans le tombeau de Saint-Rémi, ce qui n'est pas neutre. C'est quand même un endroit très particulier.

Et s'est glissée sur cet objet, -qui était tout petit, 4 cm de haut-, une légende que l'on peut penser aussi alimentée par les images représentant le baptême du Christ. On peut penser que c'est là un élément qui a alimenté cette très belle histoire. En tout cas, c'est important de le signaler parce que c'était pour le roi une particularité. Aucun roi en Europe ne pouvait se prévaloir d'être oint d'une huile d'origine céleste et une onction qui était multipliée sur la tête, sur la poitrine, sur les épaules, entre les épaules, aux jointures des bras, sur les mains. C'est tout le corps qui se trouvait ainsi sanctifié et les points vitaux recevaient ainsi une force venue d'en haut pour permettre au roi d'accomplir la mission qui lui était confiée.

Ecoutez la suite de l'histoire de la Sainte Ampoule de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

La série "Les mystères de la cathédrale de Reims"

"Les mystères de la Cathédrale de Reims", une série en 10 épisodes, proposée par France Bleu Champagne-Ardenne. Racontée par Grégory Duchatel, animateur de France Bleu Champagne-Ardenne et Patrick Demouy, historien, réalisée par Fabien Laleouse, technicien de France Bleu Champagne-Ardenne.

Une série qui lève le voile sur les mystères et légendes qui entourent la Cathédrale des Sacres des Rois de France.

Patrick Demouy est Rémois, historien et écrivain spécialiste du Moyen-âge et de la Cathédrale de Reims. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale et les Sacres Royaux.

Grégory Duchatel est animateur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Passionné d'Histoire, il est l'auteur et le narrateur de la série "Les petits secrets de Champagne-Ardenne" sur France Bleu depuis 2015.