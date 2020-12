Les mystères de la cathédrale de Reims : le baptistère de Clovis - Episode 5

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : le baptistère de Clovis.

La cathédrale est le lieu de mémoire du baptême de Clovis. Que l'on peut situer ici autour de l'an 500, la date précise fait encore débat. Il s'agissait alors de l'église paléochrétienne, la première qui a été édifiée et lors des fouilles qu'il avait réalisées après la guerre de 14-18, Henri Deneux, le restaurateur de la cathédrale, avait cru l'identifier sur le flanc nord, sur le côté de la cathédrale. Et l'hypothèse a été réexaminée. Mais les méthodes plus fines des archéologues a permis d'établir qu'il s'était trompé et que, en fait, il s'agissait des salles de thermes, car la cathédrale a été bâtie sur les thermes de la ville romaine. Rien ne ressemble plus à une salle de baptistère qu'une salle de thermes avec une cuve centrale, l'adduction d'eau, etc.

Mais la datation ne collait pas et les archéologues ont repris leurs recherches et ont trouvé alors sous la nef de la cathédrale, à peu près au niveau de la chaire dans la cinquième travée, les vestiges que l'on avait mal identifiés précédemment. Ils sont certes recoupés par les fondations carolingiennes, donc un peu difficile à lire. Il a été établi qu'il s'agissait bien des vestiges d'un baptistère avec une cuve qui faisait une dizaine de mètres de côté. N'oublions pas qu'à l'époque, les catéchumènes descendaient dans l'eau. Il fallait donc quelques marches pour avoir de l'eau, au moins jusqu'aux genoux, et ils étaient aspergés par trois fois au nom du père, du Fils et du Saint-Esprit.

A quoi ressemblent ce baptistère ?

Nous ne pouvons pas dire grand chose du baptistère. Tout a été rasé. Par analogie avec les baptistères contemporains, on peut essayer de proposer des restitutions. Nous connaissons son plan. Les vestiges sont difficiles d'accès parce qu'il faut crapahuter sous la cathédrale. Henri Deneux a laissé accessible les éléments archéologiques. Mais ce n'est pas encore ouvert au public. Pour le moment, on peut simplement identifier l'emplacement du baptistère en étant dans la cathédrale, puisqu'une dalle gravée a été posée sur le sol, "Ici, Saint-Rémi baptisa Clovis Roi des Francs" et c'est l'emplacement exact. Un peu moins de deux mètres sous les pieds du visiteur se trouve ce lieu historique du baptême de Clovis.

Ecoutez la suite de l'histoire du baptistère de Clovis de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

