Les mystères de la cathédrale de Reims : le boulet de canon - Episode 6

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : le boulet de canon.

Voilà encore un mythe tenace. Un boulet de canon se serait logé sur la façade, dans le gable du portail central qui représente le couronnement de la Sainte Vierge, sous les pieds de Marie une grosse boule. Alors, vous entendez parfois parler du boulet de canon. Les explications sont assez étonnantes, surtout quand on associe ce boulet de canon à la guerre de 1914-1918. Lors de la Première Guerre mondiale, l'artillerie utilisait des projectiles plus performants que les boulets. C'étaient des obus explosifs dont on sait qu'ils ont fait énormément de dégâts. Attribuer un boulet de canon à la guerre de 1914, ça paraît complètement farfelu. D'autres, plus astucieux, nous disent que c'est en 1814, quand Napoléon a repris la ville aux Russes. C'est plus cohérent avec l'artillerie de l'époque. Mais c'est complètement fantaisiste quand même.

Si ce n'est pas un boulet de canon, que représente cette boule ?

La réponse est toute simple. Elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Pour comprendre les images d'une cathédrale, il faut un minimum de culture religieuse et connaître les écritures des chanoines de l'époque. Un des passage de l'Apocalypse est une vision de la femme qui va enfanter, revêtue du soleil avec la lune sous les pieds. Au Moyen-Âge, ont a attribué cette image très tôt à la Vierge Marie. Elle enfante, elle est revêtue du soleil, c'est-à-dire de la grâce de Dieu, la lune sous les pieds, et elle est, comme la lune, illuminée par le soleil. C'était sans doute plus visible jadis, quand ce groupe sculpté était polychrome. La Vierge était peinte avec un manteau bleu, le Christ qui la couronne avec un manteau rouge, la lune en plomb devait être peinte en blanc et le soleil au-dessus, bien sûr, était doré. Tout cela a disparu maintenant, ce qui peut rendre la lecture un peu plus complexe.

Ecoutez la suite de l'histoire du boulet de canon de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

Le boulet de canon Copier

La série "Les mystères de la cathédrale de Reims"

"Les mystères de la Cathédrale de Reims", une série en 10 épisodes, proposée par France Bleu Champagne-Ardenne. Racontée par Grégory Duchatel, animateur de France Bleu Champagne-Ardenne et Patrick Demouy, historien, réalisée par Fabien Laleouse, technicien de France Bleu Champagne-Ardenne.

Une série qui lève le voile sur les mystères et légendes qui entourent la Cathédrale des Sacres des Rois de France.

🔊 Les mystères de la cathédrale de Reims est disponible en podcast. Retrouvez les épisodes de la série en suivant ce flux RSS.

Patrick Demouy est Rémois, historien et écrivain spécialiste du Moyen-âge et de la Cathédrale de Reims. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale et les Sacres Royaux.

Grégory Duchatel est animateur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Passionné d'Histoire, il est l'auteur et le narrateur de la série "Les petits secrets de Champagne-Ardenne" sur France Bleu depuis 2015.