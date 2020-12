Les mystères de la cathédrale de Reims : le labyrinthe - Episode 4

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : le labyrinthe.

Le labyrinthe a disparu en 1779 parce qu'il dérangeait les chanoines qui trouvaient que les gamins qui venaient jouer là comme sur une marelle, perturbaient le recueillement de la cathédrale. Les labyrinthes, nous en connaissons dans de nombreuses cathédrales, surtout du nord de la France, au Moyen-Âge. En l'occurrence, ces labyrinthes ont été réalisés en incrustation de pierres noires sur le dallage blanc de la cathédrale. Parfois, il peut s'agir aussi de plomb incrusté. Pourquoi un labyrinthe ? Dans la mythologie, c'est la construction extraordinaire de Dédale qui permettait d'enfermer le Minotaure. On retrouve là le mythe de Thésé qui va tuer le Minotaure grâce au fil d'Ariane.

Dessiner un labyrinthe, c'était une façon de rendre hommage à ces maîtres extraordinaires qu'étaient les architectes des cathédrales médiévales. Ce labyrinthe qui faisait plus de 12 mètres de côté avait quatre angles, dans lesquels on avait placé les effigies de Jean d'Orbais, Gaucher De Reims, Jean Leloup et Bernard de Soissons, les quatre maîtres architectes identifiés du 13e siècle. Malheureusement disparu au 18e siècle, mais des relevés nous ont permis de connaître plus ou moins bien le labyrinthe par des inscriptions peu à peu effacées par le passage des milliers de fidèles au fil du temps.

Quelle était l'utilité du labyrinthe ?

Le labyrinthe n'était pas que l'hommage rendu au maître d'oeuvre. C'était aussi un élément symbolique utilisé en particulier au moment des fêtes pascales. Le symbole du labyrinthe, c'est celui de l'enfer. Finalement, ce labyrinthe était en quelque sorte un royaume des morts où le Minotaure exerçait sa cruauté. Lors des fêtes liturgiques pascales, une procession utilisait ce labyrinthe pour figurer la descente du Christ aux enfers, puis sa résurrection.

Ecoutez la suite de l'histoire du labyrinthe de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

Le labyrinthe Copier

La série "Les mystères de la cathédrale de Reims"

"Les mystères de la Cathédrale de Reims", une série en 10 épisodes, proposée par France Bleu Champagne-Ardenne. Racontée par Grégory Duchatel, animateur de France Bleu Champagne-Ardenne et Patrick Demouy, historien, réalisée par Fabien Laleouse, technicien de France Bleu Champagne-Ardenne.

Une série qui lève le voile sur les mystères et légendes qui entourent la Cathédrale des Sacres des Rois de France.

🔊 Les mystères de la cathédrale de Reims est disponible en podcast. Retrouvez les épisodes de la série en suivant ce flux RSS.

Patrick Demouy est Rémois, historien et écrivain spécialiste du Moyen-âge et de la Cathédrale de Reims. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale et les Sacres Royaux.

Grégory Duchatel est animateur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Passionné d'Histoire, il est l'auteur et le narrateur de la série "Les petits secrets de Champagne-Ardenne" sur France Bleu depuis 2015.