Les mystères de la cathédrale de Reims : le lac souterrain - Episode 2

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : le lac souterrain. Ce lac se trouverait sous la cathédrale. On le pense depuis les années 70.

Un reportage à la télévision, -un 1er avril comme il se doit-, avait filmé les touristes descendant les escaliers des tours de la cathédrale, puis s'était rendu dans les grottes de Han, en Belgique, et avait filmé la promenade en barque. Mais si ce canular a pris, c'est qu'il y avait déjà des antécédents et que l'on racontait depuis fort longtemps qu'il y avait un lac. Ça fait partie de ces mystères dont raffolent tant de personnes. Certains prétendaient même avoir vu de l'eau. Cela s'est peut-être passé pendant la guerre, des canalisations ont pu rompre, la cathédrale en partie détruite était à ciel ouvert au niveau de la croisée, il y avait des flaques d'eau.

Mais nous pouvons vous assurer que la cathédrale est bâtie sur le roc. D'ailleurs, les fondations sont accessibles. Il n'y a absolument pas d'eau. Et puis, il y avait des puits nécessaires au travail des bâtisseurs. Cela dit, ça ne serait pas impossible. Il y a certaines églises, comme la cathédrale de Strasbourg, et il y a l'exemple de Venise, où de grands pieux ont été utilisés pour renforcer et assurer des fondations sur pilotis. Mais ce n'est pas le cas du tout à Reims, nous sommes sur un terrain parfaitement ferme.

L'idée de ce lac souterrain est malgré tout tenace

C'est extraordinaire de constater le pouvoir de l'image parce que pendant ces années dont nous parlons, en 1972-1973, Patrick Demouy terminais ses études d'histoire et a été guide-conférencier des monuments historiques pour la cathédrale. Il a reçu plusieurs visiteurs qui lui demandaient d'aller faire la promenade en barque. Avec le plus grand ménagement, il essayait de leur expliquer qu'ils avaient été victimes d'un canular bien monté. Mais une dame, un jour, s'est énervée : "Vous me dites ça parce que vous ne voulez pas y aller ? Parce que moi, je l'ai vu à la télé !". Mais nous pouvons vous assurer qu'il n'y a pas de lac sous la cathédrale et que l'on peut évidemment, avec autorisation spéciale au titre de recherches archéologiques, se promener sans endosser un scaphandre.

Ecoutez la suite de l'histoire du lac souterrain de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

Patrick Demouy est Rémois, historien et écrivain spécialiste du Moyen-âge et de la Cathédrale de Reims. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale et les Sacres Royaux.

Grégory Duchatel est animateur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Passionné d'Histoire, il est l'auteur et le narrateur de la série "Les petits secrets de Champagne-Ardenne" sur France Bleu depuis 2015.