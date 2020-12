Les mystères de la cathédrale de Reims : le Sagittaire - Episode 7

Levons un des mystères de la cathédrale de Reims : le Sagittaire.

Un Sagittaire qui vise de son arc un point qui peut paraître énigmatique, car sa cible a disparu fin du 17e siècle. Il s'agissait d'un cerf en bronze. Une statue dont l'arrivée est associée à l'archevêque Gervais dans les années 1060. Cette statue de bronze était un ornement de la cour du palais. Ce cerf, qui était une superbe œuvre d'art, avait été retenu par l'officialité, le tribunal ecclésiastique de l'archevêque, pour figurer sur son sceau. Le sceau de la justice épiscopale faisait apparaître le cerf. Or, les chanoines qui étaient le clergé de la cathédrale avait parfois des rapports un peu tendus avec l'archevêque. Ils tenaient beaucoup à leur autonomie et on peut voir comme un clin d'œil le fait que leur Sagittaire vise le cerf qui était le symbole de la justice épiscopale. Vous savez, au Moyen-Âge, il y a parfois des représentations un peu facétieuses.

La statue du cerf n'est plus là, et pourtant, elle avait un usage surprenant

Le cerf a disparu, mais le Sagittaire reste. Ce cerf a disparu lors du réaménagement du palais sous Charles-Maurice Le Tellier. C'est un petit peu dommage, parce que lors du sacre des Rois, nous en avons le témoignage depuis le 14e siècle, ce cerf était rempli de vin et servait de fontaine à vin. Et la réjouissance du sacre était largement optimisée par ce cerf.

Ecoutez la suite de l'histoire du Sagittaire de la cathédrale de Reims, racontée par l'historien Patrick Demouy :

La série "Les mystères de la cathédrale de Reims"

"Les mystères de la Cathédrale de Reims", une série en 10 épisodes, proposée par France Bleu Champagne-Ardenne. Racontée par Grégory Duchatel, animateur de France Bleu Champagne-Ardenne et Patrick Demouy, historien

Une série qui lève le voile sur les mystères et légendes qui entourent la Cathédrale des Sacres des Rois de France.

Patrick Demouy est Rémois, historien et écrivain spécialiste du Moyen-âge et de la Cathédrale de Reims. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale et les Sacres Royaux.

Grégory Duchatel est animateur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Passionné d'Histoire, il est l'auteur et le narrateur de la série "Les petits secrets de Champagne-Ardenne" sur France Bleu depuis 2015.