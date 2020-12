Les origines du sapin, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

Les origines du sapin ou l'incroyable invention de l'arbre devenu le symbole de Noël

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui dans les montagnes du Jura. Il y a très longtemps de cela, sans doute dès les origines de notre planète, alors que les premiers hommes n'existaient pas encore, le diable se trouva fatigué par le nombre extraordinaire de décibels que ses multiples enfants émettaient autour de lui. Il résolut d'envoyer sur terre une partie de sa progéniture si bruyante. Ainsi donc, comme la misère sur le pauvre monde, une pluie de diablotins s'abattit un jour sur les hauteurs du Jura et sans doute des Vosges. L'été brillait de tous ses feux, chauffait les grands rochers blancs, si bien que les pauvres diablotins, pourtant habitués aux ardeurs de l'enfer, criaient littéralement au milieu de ce désert sans ombre. Ils se rassemblaient les yeux pleins de larmes, suppliants leur père de les secourir. Il eut pitié d'eux et il fit pousser des alisiers et des noisetiers. Puis il s'en alla... "

Ecoutez la suite de l'histoire

ou podcastez la série de 10 contes de Franche-Comté en suivant ce lien RSS, pour les écouter à volonté, n'importe où, n'importe quand.

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".