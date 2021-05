Les p'tits Bougnats fêtent les 100 ans de la radio!

Cette année, la radio fête ses 100 ans!!! Comment fonctionne votre radio, comment écoutait on la radio autrefois, comment l'écoutera-t-on demain? Suivez l'enquête minutieuse des p'tits Bougnats!!

1921 - 2021, la radio fête ses 100 ans!

Un peu d'histoire

1921: diffusion de la première émission de radio de la Tour Eiffel à Paris

La première émission de radio...il y a 100 ans! © Radio France

1981 : Naissance des radios libres sur la bande FM

François Mitterrand met fin au monopole le 9 novembre 1981. Les radios pirates deviennent des radios libres.

1983 : création de votre radio locale Radio Puy de Dôme

Radio Puy de Dôme commence à émettre le 19 avril 1983, elle prend le nom de Radio France Puy de Dôme en 1986.

Le 4 septembre 2000, les radios locales de Radio France sont réunies en réseau, Radio France Puy de Dôme devient France Bleu Pays d'Auvergne.

Votre radio est installée 80 boulevard François-Mitterrand à Clermont-Ferrand.

Il existe aujourd'hui 44 France Bleu en France dont France Bleu Pays d'Auvergne.

Premier logo de votre radio en 1983 © Radio France

2022 : la radio numérique arrive en Auvergne.

Vous pourrez l'année prochaine écouter France Bleu pays d'Auvergne en DAB+.

DAB pour Digital Audio Broadcasting.

Il faudra vous équiper avec un poste capable de recevoir cette nouvelle technologie... ou jouer avec France Bleu Pays d'Auvergne pour remporter votre poste portable DAB+.

Evolution des récepteurs radio ...du poste au smartphone © Radio France - Nicole Bernardin

Du gros poste au smartphone

En 100 ans, les moyens d'écouter la radio ont bien évolué. Du gros poste dans le salon avec quelques stations au smartphone avec la possibilité d'écouter des radios du monde entier, les nouvelles technologies ont modifié nos habitudes d'écoute.

Jusqu'aux années 50, la radio s'écoute en famille autour d'un poste volumineux souvent placé dans le salon. Vers 1954, le transistor fait son apparition. On peut désormais écouter la radio où bon nous semble. La radio va devenir de plus en plus petite avec des récepteurs qui tiennent dans la main et se glissent la poche. N'oublions pas la grande période des radiocassettes dans les années 80, des chaines hi fi et des radio réveil...

Aujourd'hui, on peut écouter France Bleu Pays d'Auvergne dans le monde entier grâce à internet sur son ordinateur ou son smartphone et bien sûr non seulement la radio s'écoute, mais désormais, elle se réécoute aussi!!

Découvrez l'exposition des p'tits bougnats : 1921 - 2021, l'évolution des récepteurs radio

Un poste à oreilles années 50 et un micro Neumann © Radio France - Nicole Bernardin

Les coulisses de France Bleu Pays d'Auvergne

Vous vous réveillez avec elle, vous l'écoutez tous les jours. Elle vous fait vivre tous les évènements de votre région, et vous partagez même ensemble les plus belles émotions ... Mais savez - vous comment fonctionne votre radio?

Les p'tits Bougnats ont mené l'enquête pour vous. Suivez-les dans une visite virtuelle de France Bleu Pays d'Auvergne. Découvrez les locaux et les différents métiers de la radio.

Chaque jour, un nouveau lieu vous sera dévoilé. A la fin de la semaine France Bleu Pays d'Auvergne n'aura plus de secrets pour vous!

Bonne visite et belle fête de la radio.

L'accueil - Le rôle de la chargée d'accueil

Mardi .... Rendez-vous avec le directeur

Lionel Lepage, directeur de France Bleu Pays d'Auvergne répond aux questions des p'tits Bougnats © Radio France

Mercredi .... La régie de diffusion - Le métier de technicien

La régie de diffusion de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Nicole Bernardin

Jeudi ... Le studio de diffusion - Le rôle de l'animateur

Le studio de diffusion de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Vendredi ... La rédaction - le métier de journaliste

La rédaction de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Samedi ... Le studio et la régie de production - la préparation des émissions

La régie de production de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Nicole Bernardin

La semaine des p'tits Bougnats

Tous les dimanches de 10h à 11h, les élèves CM1/CM2 de l'école de Charmeil dans l'Allier vous livrent leur regard sur l'actu de la semaine. N'hésitez pas à les écouter ou les réécouter !

e dimanche, ne manquez pas la semaine des p'tits bougnats © Radio France - Christophe Barbot - Valérie Pocheveux

