Les petits secrets de la cathédrale d'Amiens

Amiens - France

A l'époque du début de la construction de la cathédrale, Amiens bénéficiait de nombreuses ressources financières : la culture de la waide (ou guède), ancêtre de l'indigo, le textile de drap et le vin ! Et si elle est si grande (elle peut contenir deux fois Notre-Dame de Paris) c'est qu'à l'époque, les maîtres d'oeuvre rivalisaient pour construire la plus haute, la plus grande... Elle a été construite parce qu'il fallait un écrin aux reliques.

Le contexte de l'époque du début de la construction de la cathédrale

La cathédrale a été construite sur l'emplacement d'une église romane qui a brûlé. On peut se demander si l'incendie a été intentionnel ou pas. Dans cette église romane, un roi de France s'est marié. En 1193, Philippe-Auguste a pris pour épouse une princesse du Danemark... pour la répudier le matin suivant la nuit de noce et la reprendre dix-sept ans plus tard.

Une église romane incendiée

La légende dit que la cathédrale a été construite sur un champ d'artichauts donné par de pieux hortillons. Ce qui expliquerait la présence d'artichauts dans le zodiaque du portail Saint-Firmin. En réalité, ce ne sont pas des artichauts, qui ne sont apparus en France qu'au 16e siècle, mais ce serait plutôt des houblons.