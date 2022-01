Les "poêles à tricoter" de Jean-Frédéric Oberlin à Waldersbach

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter l'exposition sur les "poêles à tricoter" à Waldersbach Copier

Le Musée Jean-Frédéric Oberlin de Waldersbach nous permet de revenir sur l’une des figures de proue de l’Alsace du XVIIIème siècle, il était pasteur, pédagogue, botaniste et défenseur des droits de l’homme; non, non, il a même tenté de bâtir une société nouvelle.

Pour améliorer les conditions de vie des habitants du Ban de la Roche, il met en œuvre un véritable programme de développement économique et social : meilleure utilisation des ressources naturelles du pays, amélioration des voies de communication, création d’une caisse d’entraide et d’emprunt, développement de l’artisanat et de l’industrie textile, introduction de cultures nouvelles…

Et en 1769, il entame une révolution dans le secteur de l’éducation : il crée les premiers « poêles à tricoter » qu’il confie à des « Conductrices de la Tendre Enfance ». Ce ne sont pas uniquement les lieux où l'on fait connaître des savoirs mais également et surtout des lieux "du faire comprendre".

Il s'agit de développer des intelligences et non les asservir. Dans ces « petites écoles » est appliquée une pédagogie de l’éveil, où pour la première fois sont mis en avant les principes de respect du rythme de l’enfant, le corps est sollicité par des exercices physiques, tout apprentissage y génère une production et le besoin de jouer participe à ces mêmes apprentissages. Ces écoles du passé sont-elles si dépassées que ça ?

Ces écoles du passé sont-elles si dépassées que ça ?

Peut-être pas. Rendez-vous en compte par vous-mêmes jusqu'au 30 janvier avec l'exposition « Les Poêles à tricoter 250 ans – Rêver l'éducation » au Musée Oberlin de Waldersbach

