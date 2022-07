Que faire en Île-de-France cet été ? Découvrez les recommandations de France Bleu Paris

Avec notre carte interactive, ne manquez rien des événements et spots à découvrir cet été en Île-de-France

Cet été, France Bleu repart à la découverte de notre patrimoine, de ses richesses, de celles et ceux qui le font vivre. Trésors cachés, petite histoire de la grande, gourmandise,… c'est vraiment un tour d'horizon de ce qui fait la beauté de notre pays que nous vous proposons.

à lire aussi Votre été sur France Bleu

Et France Bleu Paris n'est pas en reste ! Loin de là ! Tout l'été nous sommes à vos côtés, dans les quatre coins de l'Île-de-France pour être au plus près des activités à découvrir, des beaux spots à explorer et dans les coulisses des événements qui viendront animer votre été ! Pour ça deux rendez-vous, chaque jour, en direct :

Le Tour d'Île-de-France en 40 jours : Tous les jours, dès 6h55, ce sont 9 rendez-vous qui mettront à l'honneur le patrimoine culturel, les personnalités économique/politique locales ou encore la gastronomie de notre belle région. C'est un été à la redécouverte de nos talents, de nos joyaux et de nos activités que nous vous proposons avec le retour du Tour d'Île-de-France !

: Tous les jours, dès 6h55, ce sont 9 rendez-vous qui mettront à l'honneur le patrimoine culturel, les personnalités économique/politique locales ou encore la gastronomie de notre belle région. C'est un été à la redécouverte de nos talents, de nos joyaux et de nos activités que nous vous proposons avec le retour du Tour d'Île-de-France ! A vos côtés, l'été : Des bateaux de la Seine au banquet du Parc Astérix, de la Japan Expo aux nocturnes des Invalides,... il se passe toujours quelque chose à Paris ! Chaque jour, nous vous emmenons dans les coulisses de ces événements, véritables temps forts de notre été parisien.

à lire aussi JEU - Redécouvrez Paris avec VisitParisRegion.com

Vous allez le découvrir sur notre carte interactive, c'est un beau programme que l'on vous a concocté :

Vous y trouvez : toutes les dates du "Tour d'Île-de-France" et de "A vos côtés, l'été" mais aussi des recommandations avec "Accès Privé", pour rentrer dans les coulisses des grands lieux parisiens, ou encore "Au fil de la Seine" : une saga sur l'eau contée par Thierry Bœuf mélangeant patrimoine, souvenirs et bateaux ! Vous pouvez réécouter chacune des nos émissions mises en avant en cliquant sur l'onglet qui vous intéresse !

Vous cherchez de quoi faire autour de chez vous ? Pas de soucis, localisez-vous et la carte vous montrera les recommandations de France Bleu Paris !

Bel été, à vos côtés !