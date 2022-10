Les rendez-vous des vacances de la Toussaint au château d’Azay-le-Rideau

Le château d’Azay-le-Rideau propose deux grands rendez-vous aux familles pendant les vacances de la Toussaint mais aussi des concerts de musiques de la Renaissance par l’ensemble Le Banquet du Roy.

Monument jeu d’enfant s, c’est le grand rendez-vous annuel des familles du château d’Azay-le-Rideau. Pour la nouvelle édition de cette opération proposée par le Centre des monuments nationaux, petits et grands sont invités à découvrir le château et son parc à travers des animations et des jeux à partager en famille. De nombreuses animations sont au programme : ateliers autour du portrait, des lectures, un photobooth, des puzzles et rallye-photo. Samedi 22 et dimanche 23 Octobre 2022. Activités proposées en continu de 10h à 13h puis de 14h à 16h30. Gratuit pour les enfants et un adulte accompagnant

Les RDV famille : visite « Drôle de bêtes » Au château d'Azay-le-Rideau, il y a de drôles d'animaux ! Les jeunes visiteurs partiront à la recherche de ces drôles de bêtes, terrifiantes ou amusantes qui se cachent dans les décors et les recoins du monument. Guidés par une médiatrice, ils pourront notamment découvrir des chimères, des griffons ou encore des harpies et apprendre leurs histoires. Mardi 25 et vendredi 28 octobre - mardi 1er et vendredi 4 novembre 2022 à 14h30

Enfin vous pourrez assister à des concerts avec l’ensemble Le Banquet du Roy. Deux musiciens de l’ensemble Le banquet du Roy se produiront dans la grande salle du château d’Azay-le-Rideau les 2 et 3 novembre prochains. Ils proposeront aux visiteurs de découvrir les musiques et danses de la Renaissance, le temps de trois représentations d’une vingtaine de minutes chacune suivies d’une initiation aux pas de danses de l’époque