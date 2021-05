D'Issheilige komme - les Saints de Glace arrivent...

Réécoutez Pierre Nuss se poser questions sur les Saints de Glace Copier

Chers auditeurs jardiniers, fans de plantes et d’arbres, àchtùng, attention, voilà les Issheiligi, les Saints de glace qui arrivent pour nous donner un coup de froid. Et on se méfie de ces gars-là depuis le Moyen Âge. Ils annoncent une baisse de la température sur les cultures, ou carrément du gel (le phénomène est similaire à celui de la lune rousse). Mais en Alsace, nous n’avons pas les mêmes que dans le reste de la France. Oui, dans d’autres régions, ça démarre aujourd’hui, avec saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais. Chez nous, c’est à partir de demain avec le trio Pànkràtz, Servàtz, Bonifàz, saint Pancrace, saint Servais, et saint Boniface, fêtés demain, après-demain et vendredi. Traditionnellement, on ne plante pas grand-chose avant les Issheiligi, on ne sort pas les géraniums, de peur que les plants ne gèlent. Il y a même le dicton “Pànkràz, Servàz, Bonifàz, màche erscht im Sommer Plàtz”, Pancrace, Servais et Boniface laissent place à l’été. Et ne plantez rien avant samedi non plus, car le cortège des saints est parachevé par la Sainte-Sophie, le 15, en alsacien, d’Kàlt Sophie, la froide Sophie. Il ne s’agit pas de de savoir si elle respire encore, mais bien du gel qu’elle amène avec elle. Un autre dicton : “Vor Bonifàz ken Sùmmer, noch d’r kàlt Sophie ken Froscht.” Avant Boniface, pas d’été, après Sophie, pas de gel”. Bon, je vous avoue que j’ai quand même un souci avec tout ça. Les observations par rapport aux dates, et aux saints du calendrier, ont été faites et fixées il y a environ 1000 ans, peut-être plus, mais depuis, le calendrier julien est devenu le grégorien. Avec un décalage de quelques jours. Ce qui signifie qu’en comptant ce décalage, la kàlt Sophie, le dernier jour possible pour le gel tombe… Le 20 mai ! Faudrait-il attendre jusqu’au 20 mai pour sortir nos plantes ? Comme on dit en Alsace, doppel genaaijt hebt besser, cousu deux fois, ça tient mieux. Ou alors : avec le réchauffement climatique, peut-être que ça compense