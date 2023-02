Les six bonnes raisons de venir au Carnaval de Dunkerque

Dimanche 19 février, c'est la bande la plus importante de la saison du Carnaval de Dunkerque. C'est aussi la première des Trois joyeuses : elle est suivie de la bande de la Citadelle lundi 20 et de la bande de Rosendaël le mardi 21 février. Vous n'y avez jamais participé ? Alors voilà six bonnes raisons de venir.

Raison n°1 : la ville de Dunkerque est magnifique

Vous ne connaissez pas Dunkerque ? Suivez la clique et admirez les richesses de la ville. Vous passerez devant le Beffroi de Dunkerque, haut de 58 mètres il abrite un magnifique carillon de 48 cloches que vous pouvez visiter en attendant la bande. L'église Saint Éloi lui fait face. Elle est surnommée la cathédrale des sables. Le parcours vous emmènera à la fameuse place Jean Bart, avec la statue du héros. Il est fêté dans le carnaval par une chanson dont nous parlerons plus bas.

Il ne faut pas oublier le passage devant la mairie, un exceptionnel bâtiment avec un beffroi. Profitez du lancer de harengs (voir plus bas) pour admirer la façade avec les six statues d'hommes qui ont marqué l'histoire de la ville.

Si vous faites la bande de la Citadelle, ce que nous vous recommandons, vous aurez la chance de passer près du musée Portuaire de Dunkerque en longeant les quais de la citadelle le long desquels vous pourrez admirer entre autres bateaux le voilier Duchesse Anne.

Nous ne pouvons pas énumérer toutes les richesses de cette ville mais sur le site de la ville de Dunkerque vous trouverez encore plus de raisons de venir à Dunkerque.

Raison n°2 : participez à un carnaval unique au monde

Il faut le savoir : le carnaval de Dunkerque est unique au monde ! C'est le seul carnaval qui s'étale sur trois mois. Du mois de janvier au mois d'avril, toutes les villes aux alentours et quartiers de Dunkerque accueillent bals et bandes les week-ends. La bande désigne le défilé avec la clique (les musiciens) suivis des masquelours (les personnes déguisées).

Ce sont des carnavaleux et non des carnavaliers qui participent au carnaval. Ce mot est uniquement employé en Belgique, au Québec et à Dunkerque.

Une autre particularité : il n'y a pas de char. Pas plus que de prix d'entrée ! Et soyons chauvins : c'est celui où on s'amuse le plus, non ?

Raison n°3 : l'ambiance est à la fête dans toute la ville

Et oui, au carnaval de Dunkerque, c'est toute la ville qui y participe ! Chacun est déguisé, et c'est même indispensable si vous ne voulez pas être moqué. Même sur les balcons, les gens sont déguisés et font la fête ! Tout est fait pour les carnavaleux : musiques (attention hein : de la musique de fifres, tambours et autres cuivres), chansons, stands pour se désaltérer.

Ici, pas de prise de tête : on est tous là pour chanter, danser et s'amuser ! Tous les milieux se côtoient sous maquillage et clétche (vêtement de carnaval). Les déguisements sont souvent des vieux vêtements empruntés aux oncles et tantes, voire faits mains. Quant aux chansons, parfois un peu grivoises, vous reconnaîtrez les airs et apprendrez vite les paroles.

La secret de cette bonne ambiance, ce sont les règles du carnaval. Une charte de respect et de bonne conduite chère aux carnavaleux. Pas de violence, pas d'excès néfastes hormis de bonne humeur et de rires.

Raison n°4 : c'est l'occasion de faire des rencontres

Au carnaval de Dunkerque, tout le monde est venu pour s'amuser et ça détend singulièrement les esprits. Laissez-vous aborder pour un zotch (une bise), vous offrir un verre ou simplement discuter. Pendant la bande, vous glisserez facilement votre bras à celui d'un autre carnavaleux pour faire une ligne et défiler, ou encore participer au rigodon.

Lancez un "Qu'est c'ça dit ? " (prononcez kessadi) et on vous répondra avec sourire.

Vous découvrirez les dunkerquois : fiers mais surtout simples et accueillants. Malgré leur accent flamand très fort et leur parler spécifique, pas de crainte à avoir : le temps du carnaval est celui de la fête, le temps d'être heureux tout simplement !

Raison n°5 : le jet de harengs

Ah le jet de harengs ! Bien sûr vous en avez entendu parler et peut-être même vu quelques images. Devant la très belle mairie (voir ci-dessus), à 17h, c'est un des moments phares du carnaval de Dunkerque. Tous les carnavaleux sont sur la place. Imaginez quelques 50 000 personnes entassées comme des sardines, à attendre que les fenêtres s'ouvrent. Ca chante fort pour réclamer les fameux harengs. Enfin les fenêtres des balcons s'ouvrent. Le maire a mis son beste clétche (oui, on vous a dit que tout le monde était déguisé), et autour de lui des habitants privilégiés et des invités vont lancer des kilos de harengs à la foule.

Quoi, des poissons ? Oui mais aujourd'hui ce sont des harengs sous vide. Et aussi quelques frites (lancées par le maire Vergriete qui permettront aux plus chanceux de gagner leur place sur les balcons l'année prochaine.

Attention : si vous attrapez un hareng, vous devrez le manger en le partageant avec vos voisins. On vous a bien dit que le carnaval de Dunkerque était l'occasion de faire des rencontres !

Raison n°6 : l'hymne à Jean Bart

L'instant magique du carnaval ! C'est à la fin du rigodon. Tout le monde a chanté, poussé, la journée pleine de musiques, de bruit, d'agitation. Et soudain, les premières notes de l'hymne à Jean Bart se font entendre. Le silence se fait, et des milliers de personnes qui se taisent ça vous donne des frissons. Les carnavaleux mettent les genoux à terre et entonnent l'hymne.

Jean Bart, salut, salut à ta mémoire

De tes exploits, tu remplis l’univers

Ton seul aspect commandait la victoire

Et sans rival tu régnas sur les mers

Jusqu’au tombeau

France mère adorée

Jaloux et fier d’imiter sa valeur

Nous défendrons ta bannière sacrée

Sur l’océan qui fût son champ d’honneur (bis)

Jean Bart, Jean Bart, la voix de la patrie

Redit ta gloire et ton nom immortel

Et la cité qui te donna la vie

Érigera ta statue en autel (bis)

Nombreux sont les masquelours qui versent une larme. C'est le moment le plus émouvant du carnaval de Dunkerque. Et c'est aussi le moment où vous vous direz "Je reviens l'année prochaine".