Les tortues d'Hermann - Hiboux, chouettes et rapaces nocturnes - La via ferrata de La Grande Fistoire

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence : nature, faune sauvage et adrénaline, à la découverte des tortues d'Hermann dans le Centre-Var, puis des rapaces nocturnes à l'occasion de la Nuit de la Chouette. Enfin, partons à l'assaut de la via ferrata Grande Fistoire près de Sisteron.

Les tortues d'Hermann

En France continentale, on ne les trouve que dans le Var, et elles font partie des espèces les plus menacées au monde. A quoi ressemblent les tortues d'Hermann, où vivent-elles, que mangent-elles, comment se reproduisent-elles et comment faire pour mieux les protéger ? Dominique Guicheteau, directeur scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures est notre invité.

Réservez votre sortie nature gratuite uniquement par mail pour le mercredi 10 mars à 14h sur le thème "Présentation générale de la Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures" et celle du mercredi 17 mars à 14h sur le thème "Pour mieux protéger la tortue d'Hermann".

Les hiboux, chouettes et rapaces nocturnes

Ce samedi 6 mars aurait dû se dérouler "La Nuit de la Chouette". Covid oblige, ce sont finalement des défis et des ateliers sur internet que la LPO PACA vous propose, avant un webinaire le vendredi 19 mars pour en savoir davantage sur ces rapaces nocturnes. Avant-goût sur France Bleu Provence avec Eric Georgeault, animateur naturaliste à la LPO PACA, qui vous dit tout sur les chouettes et les hiboux.

La via ferrata de La Grande Fistoire

Attraction très réputée dans le Nord des Alpes-de-Haute-Provence, entre Sisteron et Serre-Ponçon, la via ferrata de La Grande Fistoire, sur la commune du Caire, prépare sa réouverture le week-end des 13 et 14 mars avec un tarif réduit très avantageux pour se lancer à l'assaut des falaises, du pont népalais et de sa grande muraille. A moins que vous ne préfériez débuter par la plus aisée via ferrata d'initiation qu'est la Ferrata Famila des Ammonites. Léna Lemaître-Jean de l'Office de Tourisme des Hautes-Terres de Provence prépare les équipements et vous offre vos invitations au 04 42 38 08 08.

