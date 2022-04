Les traditions alsaciennes du 1er avril

Le 1er avril est davantage une tradition française que germanique. Mais au XVIIe, on a fini par fêter les étourdis à notre manière...

En Alsace, nous ne connaissons pas tellement le poisson d’avril, et en alsacien, il n’existe pas de Àwrillefìsch, littéralement le poisson d’avril.

Sauf dans les vallées francophones, où cet usage du poisson d’avril est avéré plus tôt que dans la plaine d’Alsace. Sous Charles IX de France, au XVIe, la date du début de l’année a été décalée au 1er janvier, les gens ne s’y sont pas faits, et pouvaient souhaiter au voisin étourdi une bonne année le 1er avril, d’où la tradition des blagues, le poisson vient plutôt de la fin du Carême à cette date.

Mais par contre, si le poisson n’y est pas en Alsace, l’usage lui est bien présent, et arrive en Alsace récemment devenue française. A la fin du XVIIe siècle, on profitait déjà de ce jour de l’inattention ou de la naïveté des gens f’r se in Àwril ze schìcke, pour littéralement les envoyer en avril.

Et ce sont surtout les enfants qui pâtissent de ses blagues. Les parents leur disaient d’aller à la pharmacie et d’aller chercher du “Mùckefatt”, de la graisse de mouche, ou de ramener du “Ohwidum”, ça ressemble à un nom de médicament, mais si vous décomposez ce terme barbare, ça signifie “mais que tu es bête”.Tout ça ressemble un peu à l’ordre de l’adjudant d’aller à l’armurerie récupérer la ligne de mire…

Tout ces coutumes ont sûrement un lien avec la météo d’avril, avec ses brusques changements de temps, giboulées, neiges vents et gelées, le fameux “Nàrrewatter”, la “météo folle” d’avril. D’ailleurs, vous retrouvez le mot “nàrr” dans le surnom de victimes qui sont tombées dans le panneau de ces blagues souvent innocentes. On les appelle les “àwrillenàrre”, les fous d’avril.

J’ai trouvé un autre sobriquet ancien, beaucoup moins sympa, attribué uniquement aux femmes, qu’on appelait “àwrilleküh”, vache d’avril. La période était plus misogyne que de nos jours, je n’ai pas entendu cette expression, en vrai, ça ne se dit plus, tout comme ne tentez pas d’accrocher une vache, même fausse, dans le dos de quelqu’un, je crois que personne ne comprendrait la blague. Ah, et encore une chose, il n’y avait pas de poisson d’avril dans cette chronique, tout est vrai !