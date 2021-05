Les traditions de la Pentecôte : les Rohràffe

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la tradition des Rohràffe Copier

Ce week-end, c’est Pfìngschte en alsacien, la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques. Penta, cinq, vous voyez ? Et bien en grec, c’est cinquante. Donc non, il n’y ni pente ni côte, le tour de france, c’est pour plus tard. C’est la fin du temps pascal avec l’arrivée de l’Esprit Saint sur les apôtres, sous la forme de langues de feu ou d’une colombe. Aujourd’hui, je ne vais pas vous parler de cette pure colombe, mais bien de la tradition strasbourgeoise des singes de tuyaux. Les Rohràffe. Littéralement les singes des tuyaux. Et de quels tuyaux parle-t-on, si je vous dis cathédrale de Strasbourg ? Nous parlons des 3182 tuyaux du grand orgue du Mìnschter. Vous avez peut-être déjà vu au bas du grand orgue deux petites statues, de part et d’autre. Alors je sais, il faut un zoom sur l’appareil photo ou des jumelles, mais les deux personnages sont toujours là : le trompette de la ville, bien habillé, avec le blason de la ville d’un côté, et Bratschtallmànn, le Bretzelmann, le vendeur de bretzel hirsute et injurieux qui lève son bras comme s'il nous faisait un bras d'honneur. Normalement, ils ne bougent jamais, mais à la Pentecôte, ils s’animent. Depuis le Moyen-Âge, un valet de la cathédrale se place dans le soubassement de la tribune d'orgue, chante des chansons profanes ou crie des insultes, il trouble les hymnes des pèlerins qui arrivent et les couvre de ridicule. Le tout pendant que les automates du XIVe siècle s’agitent : le trompette lève et abaisse son instrument, le Bretzelmann fait non de la tête et tire la langue à tout le monde. Voilà ce qu’on écrivait sur cette tradition : “Par des mouvements désordonnés, des cantiques profanes inconvenants, le clerc tourne la dévotion des arrivants en distraction, leur pieux soupirs en rires, mais il dérange aussi les clercs qui psalmodient le Saint-Office. Il est cause d'une abominable et exécrable perturbation pendant le sacrifice de la sainte messe.” Pourquoi cette tradition du Rohràff ? Pour amuser les nombreux pèlerins qui avaient fait parfois de longs voyages ? Pour un peu d’auto-dérision ? Pour fêter la fin du cycle pascal, la période la plus stricte de l’année ? Peut-être un peu tout cela. Certaines années, une visite spéciale est organisée pour l’occasion, mais malheureusement pas cette fois.