Les traditions du Griendonnerschdi, le jeudi saint ou le jeudi vert

C’est aujourd’hui le Jeudi saint, dr Kàrdonnerstig ou dr Griandonnerstig, littéralement le jeudi vert.

Oui, je me suis dit que c’était le bon jour pour vous passer du Green Day. Ce jeudi vert a été institué par le pape Léon II en l'an 692 en souvenir de la sainte Cène. Et ce nom étrange, « jeudi vert », s'est imposé à partir du XIII° siècle. Après le Oschterpùtz de la maison, le nettoyage de printemps, il est temps de passer à celui du corps. Traditionnellement, on va ingérer un certain nombre de plantes vertes aux vertus dépuratives, et des légumes, toujours tous de couleur verte. Euh non Matmatah, pas ces plantes-là, on se calme !

Les gourous des jeûnes n’ont rien inventé. Si vous voulez faire simple, un plat à base d’œufs durs et d’épinards, c’est facile, c’est rapide. Mais si vous voulez approfondir ça, dans de nombreuses communes d'Alsace, on dégustait un plat intitulé Sewernelei Krittle, les collantes, ou encore Ninkrittermües, la bouillie aux neuf plantes. On utilisait, en fonction de la disponibilité, les plantes suivantes: le pissenlit, l’oseille, le chou vert, le poireau, la ciboulette, le persil, le cerfeuil, l'ortie, l'achillée, les épinards, la primevère, les feuilles de la groseille à maquereau, les bourgeons de sureaux, le cresson, l'alchémille... Vous faites bouillir le tout, pour en faire une purée, des salades, de la soupe.

Bref, le Griendonnerschdi, c’est vraiment le jeudi vert dans votre assiette. Par contre, attention : si vous mangez aujourd’hui des plats à base de fèves, petits pois, haricots, lentilles, vous risquez selon la croyance populaire d'avoir des furoncles. Je ne sais pas si c’est vrai, mais je vais éviter aujourd’hui, on ne sait jamais !