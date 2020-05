Les transports en commun grenoblois : un véritable trait d’union

Durant ce printemps 2020, nous vous proposons de redécouvrir notre histoire locale en compagnie de ceux qui l'ont vécue. Les transports en commun, dont on parle tant en ce moment, ont aussi de belles choses à raconter. Réécoutez cette série en 10 épisodes diffusée pour la première fois sur France Bleu Isère en avril 2011.

Des premiers tramways à vapeur, puis électriques, aux nouvelles rames Citadis d’aujourd’hui, en passant par les bus et les trolleys-bus… nous vous racontons plus de 120 ans de transports publics dans le centre de Grenoble, mais aussi dans la vallée du Grésivaudan, en direction du Vercors ou de l’Oisans.

Car le tramway, au début du 20ème siècle, allait jusqu’à Chapareillan, Villard de Lans ou encore Le Bourg d’Oisans. Il était le principal mode de transport entre les villes de l’agglomération grenobloise et a beaucoup participé à l’essor du bassin grenoblois…

Exploité essentiellement par la SGTE (l’ancêtre de la SEMITAG) et les VFD, il a commencé à décliner dans les années 30 avec l’avènement de la voiture individuelle.

Le tramway : un retour en force à Grenoble

Bien que la Seconde Guerre Mondiale a (par la force des choses) redynamisé sa fréquentation, il disparaît petit à petit du paysage grenoblois au bénéfice de bus et de trolley-bus et le dernier tramway circule le 31 août 1952.

Inauguration de la ligne A du tramway grenoblois (1987) - Jean-Marie Guétat

35 ans plus tard, il revient à Grenoble en étant résolument moderne et circule aujourd’hui sur 5 lignes. Avec ses bus et ses tramways, le réseau Tag totalise plus de 88 millions de voyages effectués chaque année, un nombre sans cesse croissant.

Un réseau en perpétuelle évolution

Mais comment s’est structuré le réseau et comment a-t-il évolué ? Comment est-on passé de la SGTE à la SEMITAG ? Quelle a été l’évolution des VFD ? Comment les bus, trolleys et tramways ont été un vecteur de lien social et comment ils ont façonné à leur manière le paysage urbain grenoblois ? …

Des questions qui trouvent réponses dans cette série audio en 10 épisodes grâce à des passionnées de ce réseau urbain et des anciens conducteurs de bus et trolley-bus que nous avons rencontrés.

Les transports en commun grenoblois - 1 (Les premiers trams grenoblois)

Les transports en commun grenoblois - 2 (l'organisation au début du XXème siècle)

Les transports en commun grenoblois - 3 (transporter des voyageurs... mais pas seulement)

Les transports en commun grenoblois - 4 (un formidable lien social)

Les transports en commun grenoblois - 5 (la fin des premiers tramways)

Les transports en commun grenoblois - 6 (le retour du tram)

Les transports en commun grenoblois - 7 (Les trolleybus)

Les transports en commun grenoblois - 8 (défaillances de bus... et parfois des hommes)

Les transports en commun grenoblois - 9 (le dépôt Anatole France)

Les transports en commun grenoblois - 10 (un passé riche... et un avenir certain)

Pour aller plus loin:

- visitez l'Histo-Bus Dauphinois à Pont de Claix

- lisez le livre "Le tramway à Grenoble, un siècle d'histoire", dans la collection Les Patrimoines (éditions Le Dauphiné Libéré)