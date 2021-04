Les travioles de Marseille - Le vicomte et la vicomtesse de Noailles à Hyères

Ce samedi sur France Bleu Provence de 10h à 11h, destination Marseille dans les sineuses et pentues travioles de Castellane à la Bonne-Mère, et Hyères en mémoire du Vicomte Charles de Noailles disparu le 26 avril 1981 il y a 40 ans tout juste.

Les travioles de Marseille

Savez-vous ce qu'est une traviole, à Marseille ? Non, ce n'est pas une raviole qui se mange de travers, mais un cheminement sinueux qui relie la Place Castellane à Notre-Dame-de-la-Garde, avec ses ruelles, ses escaliers, et un riche patrimoine que Robert Michelesi, auteur d'un tout nouveau guide historique, va nous présenter et vous offrir.

De Castellane à la Bonne-Mère par les travioles de Marseille, Robert Michelesi, Editions Gaussen.

Les 40 ans de la mort du vicomte Charles de Noailles

Ensuite, direction Hyères, connue pour sa Villa Noailles, voulue par un couple mythique de mécènes, Charles et Marie-Laure de Noailles.

Il y a 40 ans, le 26 avril 1981, le vicomte de Noailles s'éteignait à Grasse, l'occasion de lui rendre hommage, ainsi qu'à son épouse, et de visiter la Villa Noailles, en compagne de son directeur Jean-Pierre Blanc.

Pour savoir quelle était l'ambiance à la villa Noailles à l'époque de Charles, Marie-Laure et des jeunes artistes qu'ils parrainaient, regardez ce court-métrage documentaire de 1929 signé Man Ray : Les Mystères du Château de Dé.

Un magnifique ouvrage de 335 pages, Charles et Marie-Laure de Noailles. Mécènes du XXè siècle, est paru aux Editions Imbernon.

Rendez-vous ce dimanche de 9h à 14h pour la première édition de la fête métropolitaine de la pivoine, à la Villa Noailles de Hyères.