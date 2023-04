Limoges : Les 73èmes ostentions limousines de retour après 7 ans

Bien plus qu'une cérémonie religieuse les ostentions font partie du patrimoine limousin.

Dans la basilique Saint-Michel-des-Lions à Limoges (Haute-Vienne), ce samedi 15 avril, les places assises étaient rares : du monde de la France entière est venu assister à la cérémonie des 73es ostentions. Croyants, comme non-croyants. Tous voulaient voir le crâne et les ossements de Saint-Martial, premier évêque de Limoges, venu en Limousin il y a 17 siècles. Des reliques qui rappellent le miracle des ardents : en 994, le Limousin est infesté du mal des ardents, un champignon vénéneux dans le seigle du pain. Un parasite qui a infecté les cultivateurs de la campagne limousines et bourgeois limougeauds. Pour arrêter la maladie, l'Église choisi donc de sortir les reliques de Saint-Martial, ce qui stoppe miraculeusement la maladie. Depuis, les ostentions, célèbrent ce micacle, tous les 7 ans.

Le crâne de Saint-Martial, présenté dans la basilique Saint-Michel-des-Lions. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Plus qu'une cérémonie religieuse, une dimension populaire

Certains sont venus d'autres régions, comme Marie, venue de Paris. Même après plusieurs siècles, cela a encore du sens d'être là ici pour elle : "Cela me fait plaisir, on retrouve l'âme de la France. C'est bien de vénérer et de ne pas perdre son histoire. Le temps n'existe pas dans la religion." Pour Jeannine, c'est un événement inédit qu'il ne fallait pas manquer : "Ça fait partie de nos traditions, je voulais le voir au moins une fois, ça reste très rare !", s'enthousiasme-t-elle.

Une histoire limousine qui intéresse aussi les plus jeunes, comme Camille 9 ans, habillé en évêque : " Ça m'a fait quelque chose de voir le crâne, j'avais beaucoup d'émotions." Une transmission aux plus jeunes importante insiste Marc, père de deux enfants : "J'ai reçu cette éducation religieuse étant petit, à moi maintenant de le faire pour mes enfants, c'est primordial."

Cette tradition se transmet de génération en génération. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Bien plus qu'une cérémonie religieuse, les ostentions sont devenues célébration populaire raconte Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges : "Il y a ici des chrétiens fervents et des gens qui aiment cette tradition Limousine. Il y a quelque chose de très beau qui mélange ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas."

La suite des ostentions en Limousin