Lorànt Deutsch : "Toutes les villes sont merveilleuses, même Guéret en Creuse !"

Passionné d'histoire, Lorànt Deutsch sillonne le pays pour découvrir les villes de France dans une chronique vidéo. L'occasion de lui demander quels sont ses coins de France préférés.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Aujourd'hui, c'est le comédien féru d'histoire Lorànt Deutsch qui nous livre ses coins de France préférés. Et vous allez le voir, il sort des sentiers battus.

Les régions et leur histoire

Lorànt Deutsch est né à Alençon dans l'Orne mais il a grandi à Sablé-sur-Sarthe. Pourtant, il rejette l'appellation "Sarthe" qui pour lui ne correspond à rien. "La Sarthe, c'est un département artificiel. Historiquement, c'est plutôt le Maine et il y a une grande histoire dans le Maine" complète le comédien.

Passionné d'histoire depuis son enfance, Lorànt Deutsch a su profiter des merveilles que lui offrait son environnement proche. Parmi celles-ci, on compte la Cité Plantagenet du Mans, véritable bulle médiévale nichée au cœur de la cité des 24 heures.

J'adore le béton !

Plus surprenant, Lorànt Deutsch succombe aux charmes du Havre. Ville rasée par les bombardements de la seconde guerre mondiale, elle a été reconstruite sous la direction de l'architecte Auguste Perret. Dans un souci d'urgence et d'efficacité, les bâtiments sont érigés en béton apparent, ce qui donne un cachet tout particulier au centre-ville.

"Je la trouve d'une beauté incroyable car, en plus, elle est singulière" affirme Lorànt Deutsch.

Des merveilles à chaque coin de rue

Lorànt Deutsch présente une série de vidéos sur Youtube intitulée À toute berzingue ! dans laquelle il présente en quelques minutes l'histoire d'une ville de France ou d'ailleurs. C'est l'occasion pour le comédien de découvrir et faire découvrir des trésors cachés du patrimoine.

Il raconte par exemple la surprise des habitants lors d'un tournage à Guéret dans la Creuse. À eux qui lui demandent ce qu'il fait là et pourquoi il s'intéresse à leur ville, Lorànt Deutsch répond "Votre ville, elle est extraordinaire !".

Je ne suis jamais déçu !

Selon le comédien, où qu'on aille en France, on peut découvrir des trésors et des merveilles historiques. Il faut juste éduquer le regard, nous dit-il, et rencontrer les bonnes personnes. "Toutes les villes sont merveilleuses" conclut-il.