Loto du patrimoine : 107.000 euros pour restaurer une maison médiévale près de Vesoul

Quatre lieux d'histoire de la Franche-Comté vont être restaurés grâce à cette cinquième édition Loto du patrimoine porté par Stéphane Bern. Sur les 20 millions d'euros attribués à 100 sites partout en France annoncés lundi 19 décembre, un million revient à ces quatre lieux francs-comtois. A Besançon, le Pavillon de musique de l'hôtel Michotey va recevoir 300.000 euros. Même somme pour l'ancienne synagogue de Foussemagne dans le Territoire de Belfort et la Grande Saline à Salins-les-Bains dans le Jura. En Haute-Saône, une maison médiévale du petit village de Chariez, à quelques kilomètres de Vesoul, décroche une dotation de 107.000 euros.

Cette demeure datant certainement du XIVe siècle a été rachetée en 2021 par Hélène et Serge Hamon. Ce couple de retraités passionnés de patrimoine avait déjà restauré une grande maison dans les Vosges. Cette fois-ci, ils ont eu un "coup de cœur" pour cette maison, son étable et son écurie. "On l'a visitée et 48 heures plus tard on signait chez le notaire", raconte Hélène. Elle et son mari ont déjà bien entamé les travaux. Une aventure qu'Hélène documente sur son blog Une maison du temps de l'imprimerie . La façade côté rue a déjà été restaurée à son état d'origine avec un enduit beige et des fenêtres en pierres de taille.

Un chantier de grande ampleur

Quand on rentre dans la maison, on se rend compte de l'étendu du chantier. Les murs, le sol et le plafond ont été mis à nu. Dans deux pièces, "on soupçonnait un plafond à la française et effectivement on l'a trouvé", explique Hélène. Les poutres bien alignées sont pleines de clous, de toiles d'araignées et de poussière. Hélène va les nettoyer petit à petit, mais elle ne compte pas les poncer ni les vernir : "Notre pari c'est d'arriver à rendre cette maison habitable sans passer par des restaurations drastiques qui bouzillent la maison."

La cheminée au première étage de la maison médiévale de Chariez va être restaurée. Cette pièce est vouée à devenir une bibliothèque. © Radio France

Au rez-de-chaussée, Serge a fini par retrouver les traces d'une cheminée dans ce qui devait être la cuisine autrefois. Il s'est acharné sur le mur pendant plusieurs jours avant de la mettre au jour. "On va reconstituer la cuisine d'antan, mais on va aussi en construire une moderne à côté", précise-t-il. Il y a aussi une cheminée à l'étage qui doit être restaurée. Serge ne pense pas y faire de feu, mais la pièce dans laquelle elle se trouve deviendra une bibliothèque.

L'argent de la Fondation du patrimoine servira en priorité à restaurer ce mur déformé par le poids des années. Les pierres vont être remplacés par un enduit. © Radio France

Il va aussi falloir installer l'électricité et le chauffage dans cette maison pour lui donner un confort moderne. L'argent de la Fondation du patrimoine va notamment permettre d'aller plus vite sur les travaux urgent comme une partie de la toiture et un pan de mur un peu déformé par le temps.

Partager ce patrimoine médiéval

Si Hélène et Serge Hamon prévoient d'habiter cette maison, ils souhaitent aussi en ouvrir une partie aux visiteurs. "Les habitants de Chariez tiennent beaucoup à cette maison qu'ils appellent la maison rose, donc ils sont très contents de voir qu'elle est en cours de réparation", souligne Hélène. Sur un côté de la maison, un passage permet de passer de la rue au jardin, puis au potager. Hélène pense le fermer pour en faire "une galerie d'exposition qui serait principalement dédiée à des expositions sur le patrimoine". "C'était un lieu utilisé par les villageois et on aimerait qu'il soit de nouveau ouvert aux villageois", détaille la propriétaire.

Il y a un réel engouement pour le projet dans ce petit village de Haute-Saône où la plupart des maisons, de vieilles bâtisses, sont très bien entretenues. Lors des journées du Patrimoine, en septembre 2022, 80 visiteurs avaient fait le déplacement pour découvrir la maison médiévale. "Ils étaient enchantés, ils nous ont tous dit qu'ils revenaient l'année prochaine."