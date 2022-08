Loto du Patrimoine 2022 : cinq sites sélectionnés en Bretagne

Nouvelle formule pour le Loto du Patrimoine

Créée en 2018, la Mission du Patrimoine a pour vocation la sauvegarde et la restauration de monuments en péril. Une initiative portée par Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine, soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ).

La vente des tickets du "Loto du Patrimoine" démarre ce lundi 29 août. Le ticket à gratter est à 15 euros et permet au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Pour chaque ticket vendu, 1,83 euro sera reversé à la Fondation.

Sept tirages seront dédiés à la sauvegarde du patrimoine, explique la Fondation. Un Super Loto de 13 millions d'euros minimum aura lieu le 16 septembre, veille des Journées européennes du patrimoine. Les 5, 7, 10, 12, 14 et 17 septembre 2022, six tirages Loto consécutifs seront organisés. Le jackpot de ces tirages s’élèvera à 2 millions d’euros minimum.

En Bretagne 26 projets ont pu bénéficier du soutien de la Mission Patrimoine pour un total de plus de 4 millions d’euros de subventions, depuis la première édition en 2018.

Cinq sites sélectionnés en Bretagne

La Passerelle Eiffel du domaine de Kermezen à La Roche-Jaudy dans les Côtes D'Armor

Cette passerelle métallique est située sur le domaine du Château de Kermezen du même nom, à La Roche-Jaudy, dans les Côtes d’Armor. Erigée en 1874 à la demande du Comte Joseph de Kermel afin de relier les jardins du château au bois et champs situés sur la colline voisine, elle enjambe une route communale menant à la rivière du Jaudy située en contrebas.

photo

En très mauvais état, elle n'est plus utilisée depuis près de 40 ans, condamnée pour des raisons de sécurité. Quelques pièces sont encore attachées à la structure métallique, mais elles menacent de tomber. Un réel danger pour la route qui se situe en dessous. La structure métallique, elle, est toujours présente mais, attaquée par la rouille, ne garantit plus la solidité de l’ouvrage.

Le mât Fénoux et la passerelle des Capucins à Audierne, dans le Finistère

La Ville d’Audierne souhaite restaurer et valoriser son patrimoine maritime en sauvegardant deux édifices : le Mât Fénoux et la passerelle des Capucins. Le Mât Fénoux est présente des dégradations importantes : chute de joints de mortier, les pierres et la structure métallique sont fragilisées par l'humidité et des linteaux bois sont pourris.

photo

La passerelle des Capucins, elle, construite au XIXe siècle protégeait les navires de la houle. Elle est aujourd'hui dans un état d'érosion générale : les joints et la maçonnerie se décollent, notamment.

Le Moulin de Beauchet à Saint-Père-Marc-en-Poulet, en Ille-et-Vilaine

Situé sur l’estuaire de la Rance à 10 km de Saint-Malo et à 25 km de Dinan, le Moulin est l’un des plus anciens ouvrages de ce genre dans la région. Bien que remarquablement conservé, l’abandon de l’exploitation a vu le moulin se détériorer au cours des années. Par exemple, les fondations de la digue sont déchaussées par endroits.

photo

Le Château du Plessis Kaër à Crac'h dans le Morbihan

Implanté au cœur d’un vaste domaine en bordure de la rivière d’Auray, le château du Plessis-Kaër constitue la pièce maitresse d’un vaste projet de valorisation de l'ensemble du domaine. Les travaux de restauration envisagés sont de grande ampleur en raison de l’état actuel du château. Une première tranche correspondant aux travaux d’urgence par la mise hors d’eau et hors d’air des bâtiments a été estimée à près de 2,7 M € suite à la réalisation de premiers devis.

photo

L’ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, est le projet emblématique 2023 et constitue le cinquième projet breton qui bénéficiera du soutien de la Mission Patrimoine.

photo

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sites sélectionnés sur Mission Bern.