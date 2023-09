Loto du patrimoine : découvrez les deux sites retenus dans le Nord et le Pas-de-Calais

Ce lundi, la Fondation du patrimoine a dévoilé les 100 monuments retenus dans le cadre du Loto du patrimoine 2023 . Ces monuments en péril vont pouvoir bénéficier des sommes récoltés grâce aux jeux et tirages. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, deux sites ont été retenus pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern. Il s'agit de l'hôtel de ville de Bergues dans le Nord et de l'église Notre-Dame à Hesdin dans le Pas-de-Calais.

L'hôtel de ville de Bergues pour recevoir le public dans de bonnes conditions

L'hôtel de ville de Bergues a donc été sélectionné pour recevoir une aide de la mission du patrimoine. La commune est connue notamment pour avoir accueilli le tournage de "Bienvenue chez les Cht'is". Construit au 17eme siècle, l'hôtel de ville a connu peu de travaux précise la Fondation du Patrimoine. D'ailleurs des désordres de type infiltrations d’eau, chutes de pierre ou d’éléments depuis les façades ont été constatés depuis quelques années. La somme récoltée permettra au site "de recevoir le public dans de bonnes conditions". Une première phase de travaux doit débuter dès la fin de l'année 2023 et devrait se terminer d'ici fin 2024.

L'église Notre-Dame : un chantier urgent

Dans le Pas-de-Calais, l'église Notre-Dame d'Hesdin a été choisie. Il s'agit d'un "chantier urgent après l'affaissement d'une partie des voûtes" précise la Fondation du Patrimoine. Cet église, "restaurée au XIXème siècle a été épargnée par les conflits mondiaux du XXème siècle mais elle n'a pas connu de restaurations importants depuis la campagne de travaux menés par Clovis Normand" précise le site de la Fondation. Des fissures sont apparues ces dernières années sur différentes parties de l'édifice. En novembre 2022, une partie des voûtes s'est affaissée à l'intérieur de l'édifice.