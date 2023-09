Loto du patrimoine : découvrez les huit sites sélectionnés en Ile-de-France pour l'édition 2023

Saint-Denis, Piscine municipale Félix-Faure et bains-douches © Hélène Caroux - Département de la Seine-Saint-Denis, 2011 / Ancienne piscine municipale Félix-Faure et bains-douches à Saint-Denis et fresque réalisée en 1980 par Franscesca © Département de la Seine-Saint-Denis.

Ils vont pouvoir bénéficier d'un coup de jeune. La liste des cent sites départementaux sélectionnés en France par la Mission Patrimoine a été dévoilée ce lundi 4 septembre. Ils vont pouvoir bénéficier du soutien financier du loto du patrimoine. En Ile-de-France, huit sites vont profiter du loto du patrimoine. Du théâtre à la piscine en passant par un kiosque et une église, ils sont très variés. France Bleu Paris détaille la liste de ces monuments sélectionnés dans la région.

ⓘ Publicité

Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé en fin d’année. Ces sites s'ajoutent aux 18 sites emblématiques déjà annoncés en mars . En Ile-de-France, le site archéologique gallo romain de Châteaubleau en Seine-et-Marne avait alors été choisi.

Les décors intérieurs du théâtre Daunou, à Paris

A Paris, ce sont les décors intérieurs du théâtre Daunou qui ont été choisis. Une salle de style art déco dans ce théâtre construit en 1921. Un espace conçu par la couturière Jeanne Lanvin qui devient célèbre pour son bleu et ses marguerites dorées à l'or fin.

L'ancienne piscine Félix Faure à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, l'ancienne piscine Félix Faure à Saint-Denis va aussi pouvoir bénéficier du loto du patrimoine. Inaugurée en 1933, c'est le premier édifice du genre construit en banlieue du nord-est de Paris. Elle est devenue connue grâce notamment à une fresque de faïence réalisée par l'artiste Francesca, ainsi que ses arcs à doublons.

L'église Saint-Rémy de Montévrain, en Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne, l'église catholique Saint-Rémy de Montévrain a été désignée. Une église à la croisée des styles roman et gothique. L'édifice a été construit entre les XIe et XIIe siècles.

Les Caves Nord du parc du château de Maisons-Laffitte, dans les Yvelines

Dans les Yvelines, les Caves Nord du parc du château de Maisons-Laffitte sont sur la liste du loto du patrimoine. Construit au milieu du XVIIe, l’édifice devait à l'origine accueillir le roi lors de ses chasses à Saint-Germain-en-Laye. Par la suite, les Caves Nord du parc du château de Maisons-Laffitte ont accueilli, au début du XXe siècle, un théâtre de verdure. Puis au début des années 30, la carrière est louée au Jumping pour l’entraînement des chevaux de selle. Les Caves Nord du parc du château de Maisons-Laffitte sont très appréciées des promeneurs.

Les kiosques du parc du Centre hospitalier de Bligny à Briis-sous-Forges, en Essonne

En Essonne, les kiosques en bois et en fer du parc du Centre hospitalier de Bligny à Briis-sous-Forges sont également sélectionnés. Ces ouvrages datent du début du XXe siècle, à cause de l'usure du temps, plusieurs ont disparu et il n'en reste aujourd'hui qu'une poignée.

Le boudoir de la Maison Masséna à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine

Dans les Hauts-de-Seine, le boudoir de la Maison Masséna à Bagneux est également sur la liste. Il s'agit d'une petite pièce dédiée à la maitresse d'André Masséna, maréchal d'Empire de Napoléon, Eugénie Renique. Ce boudoir imaginé au début du XIXe siècle est inspirée de la mode de "Pompéi".

La chapelle des hôpitaux à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne

Dans le Val-de-Marne, c'est la chapelle des hôpitaux à Saint-Maurice qui a été choisie. Terminé en 1886 sur les plans de l'architecte Arthur Diet, le bâtiment s'inscrit dans le style néo-classique.

Le hangar à bateaux de Pontoise, dans le Val-d'Oise

Le projet sélectionné le plus original c'est sans doute le hangar à bateaux de Pontoise , dans le Val-d'Oise. Un chalet construit vers 1900, qui permettait d'accueillir les nombreux bateaux de plaisance qui naviguaient sur l'Oise au début du XXe siècle. Il est un témoin de cette activité très prisée des Franciliens au siècle dernier.

Les tickets à gratter déjà en vente

Pour aider les sites sélectionnés, la Française des Jeux propose dès ce lundi 4 septembre une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. Décliné en trois versions, le ticket est construit autour de six jeux et d’un jeu bonus, et met en avant les 18 sites emblématiques des régions sélectionnés par la Mission Bern en 2023. Vendu 15 euros, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d'euros.

Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a permis de récolter 230 millions d'euros, dont 125 millions issus du loto du patrimoine, pour sauver plus de 850 sites. Plus de 5.500 sites en péril ont ainsi été signalés sur la plateforme participative www.missionbern.fr et des millions de joueurs participent chaque année.

Pour candidater à la sélection des sites départementaux de l’édition 2024 de la Mission Patrimoine, les dossiers devront être déposés avant le 29 février 2024.