Loto du patrimoine en Isère : 500.000 euros alloués au projet de restauration de l'abbaye de Saint-Antoine

On connaît la somme allouée par le loto du patrimoine à la restauration de l'Abbaye de Saint-Antoine, en Isère, à l'Ouest de Saint-Marcellin. L'édifice, dont la première phase de restauration a commencé en 2020 et s'est terminée cet hiver, va recevoir 500.000 euros de la part de la fondation, soit la somme maximale.

ⓘ Publicité

La somme maximale accordée par la fondation

À l'annonce de cette nouvelle, la maire de Saint-Antoine-l'Abbaye, Marie-Line Longis, est aux anges : "Ce fut une très belle surprise, voire une fierté pour notre commune d'avoir d'abord avoir été élue dans les 18 lauréats 2023. Et puis cette grosse somme que nous n'attendions pas. On avait estimé entre 300.000 et 400.000, voire 450.000, mais vraiment pas la totalité, puisque c'est le chiffre maximum".

Ce montant vient s'ajouter aux financement de l'Etat (40% du budget) et du Département (44 %) : "Saint-Antoine est vraiment a été mis à l'honneur et mis en lumière grâce à ce gain. Et c'est juste magnifique pour notre abbaye et pour notre commune, voire notre territoire et notre département puisque, du coup, je pense que cela va faire rayonner au niveau culturel et patrimonial". La première phase du chantier avait démarré en 2020. Une deuxième phase de restauration est en préparation, la fin des travaux est prévue pour 2030.