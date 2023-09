Loto du patrimoine : l'ancienne usine électrique de Saint-Gaultier sélectionnée par la mission Bern

Depuis des décennies, l’usine électrique tombait en décrépitude. Bruno Chartier, le maire de Saint Gaultier, est un enfant du pays, il se souvient d'« un lieu d'enfance, les baignades, la fête foraine juste côté de l'usine électrique. On ne se rendait pas compte de la beauté du site, du quartier médiéval, du collège, de l'église, qui sont des éléments moyenâgeux.»

Carte postale de Saint-Gauthier - (Indre)

Ce moulin a été construit en premier au XIIIe siècle et a évolué jusqu’à devenir une usine électrique unique en France. Avec son installation en 1902, les habitants ont été parmi les 1ers français à bénéficier de lumière électrique. Tombé en ruine depuis, il a fallu le projet des propriétaires la famille Burel, il y a deux ans. "Un projet fabuleux" dit le maire.

La rencontre entre d'un patrimoine et d'un projet

La fondation du patrimoine a pressé Marcel Burel de remplir son dossier de candidature, car Madame Fraissigne sa secrétaire générale pour l'Indre a perçu bien vite que l’ensemble du projet coche toutes les cases, et même bien au-delà des seuls enjeux de patrimoine. Histoire, architecture, pédagogique et donc patrimoine industriel, mais en plus ce projet fait une promesse supplémentaire produire de l'énergie renouvelable et compenser son impact écologique

L'usine électrique de Saint-Gauthier vue de l'autre rive de la Creuse - : © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency – Vincent DUCOS.

L'idée principale consiste à rénover le bâti dans un premier temps, puis de remettre en service la production d'électricité comme au siècle dernier, 'avec les mêmes caractéristiques, les mêmes débits précise Marcel Burelle le propriétaire des lieux. Il souhaite aussi échafauder des projets pédagogiques d'animation avec la Société d'études historiques « On a de nombreux documents dont un décret signé de signé Napoléon. Je ne pense pas que ce soit lui qui soit signataire, mais le préfet de l'époque pour donner l'autorisation du droit d'eau. On a des plans de la turbine de 1923, on a des plans du site. En 1824, un levé topographique fait par l'ingénieur. On a une foultitude de documents fort intéressants et l'idée, c'était un peu de rendre accessible cette histoire aux habitants, mais aussi aux nombreuses personnes qui sont de passage ».

Le coût des travaux

«Je ne sais pas combien on va avoir de la mission. Mais voilà, à un moment donné, j'avais arrêté de compter parce que je me faisais peur.» Pour l’instant Marcel Burel a lancé la rénovation de la toiture d'un premier bâtiment sur les trois que compte l'édifice. «On en a quasiment pour 200 000 euros, c'est énorme. Et donc on verra en fonction de la mission patrimoine, le lancement des deuxièmes et troisièmes toitures. Et on a surtout un gros problème d'une partie de la centrale de l'ancienne centrale qui s'affaisse dans la Creuse. Et donc ça, il faut qu'on traite et ça passe par la mise à sec du du moulin avec des très gros travaux. Donc on a chiffré avec les entreprises qui interviennent sur les premières toitures, comme l'ensemble des travaux, on n'arrivait que pour toute la partie extérieure à plus de 500 000 €** ».

Vue sur le canal depuis l'usine électrique © Radio France - Alexandre Mottot

Monsieur Burel évoque aussi 80 000 € pour la grande verrière qui donne sur le canal, une réalisation emblématique du lieu. Il fait aussi reconstruire l'écluse. "On a prévu une partie de budget là-dessus, mais je pense qu'on s'est bien trompés puisqu'on avait fait ça avec le maçon et on voulait aller au plus vite. On travaille aussi beaucoup avec les artistes et l'architecte des bâtiments de France de Châteauroux qui intervient". "Si les travaux sont si chers, c’est parce qu’on est dans un site protégé puisque l'église de saint Gauthier est classée aux Monuments historiques. Et nous, on fait partie du périmètre des 500 mètres autour de l'église."

Un projet énergétique et écologique

Impossible de construire une centrale hydroélectrique sans procéder aux aménagements dits de continuité écologique, c’est la loi. Ces aménagements sont nécessaires sur la rivière la Creuse, de façon à laisser remonter les poissons, notamment l'alose, jusqu'au dernier obstacle en amont. En l'occurrence, les travaux vont consister à la construction d'une passe pour permettre aux poissons de passer d’un côté à l’autre en particulier l'alose, « il faut qu'elle puisse continuer à remonter en amont et sans buter sur l'usine de Saint Gaultier ». Donc, là, il y a des investissements énormes, tant en termes de continuité écologique qu'entre termes de production d'électricité aussi.

L’autorisation pour les travaux électrique est soumise à autorisation des services de l'État. Le maire Bruno Chartier confirme que des réunions sont prévues avec les services de l'État pour obtenir la dérogation nécessaire pour la production d'électricité.

Nettoyage des embâcles qui obstruent le lit d'un cours d'eau - : © Fondation du patrimoine – MyPhotoAgency – Vincent DUCOS.

Pour monsieur Burel « selon les premières estimations, ce seront 850 kilowatts-heure, ce qui représente à peu près, selon les normes de calcul de l'Ademe, l'équivalent de 300 foyers, Donc 30 à 35 % des maisons de Saint-Gaultier, équivalent en production d'énergie. Donc c'est loin d'être négligeable (ces calculs sont hors chauffage, selon la méthodologie de l’ADEME). Donc ce sera un deuxième gros investissement, très important, car cette somme n'est pas prise en charge par la mission Bern. « Ce sera à ma charge, à moi et ma famille, puisque mes deux fils, qui sont ingénieurs eux aussi, travaillent sur le projet avec moi, » il nous faut « réussir à faire la démonstration qu'on arrive à équilibrer un budget fragile pour remettre les turbines et la partie électrique en marche. »

Pour le coût des travaux, il faut compter « grosso modo 1 400 000 €. Donc, là-dessus, on devrait avoir une aide de l'Agence de l'eau à hauteur de 50 % pour la partie continuité écologique pour les remettre en conformité et pour permettre aux poissons, de monter, et de descendre avec un minimum d'obstacles sur la rivière pour pouvoir assurer leur migration. » Mais avant de rendre ce projet définitif, il faudra convaincre les pêcheurs et les organisations de défense de la nature. À tout le moins « les aménagements à prévoir ne feront que favoriser pour moi la transition amont/aval ou aval/amont pour tous les poissons et ça peut pour moi améliorer le transfert entre les frayères.».

Turbine installée en 1923 © Radio France - Alexandre Mottot

Reste encore une précaution primordiale « Il ne faut pas qu'on dégrade non plus les conditions de vie en aval de la rivière, avec la partie de court-circuitée. C'est tout l'enjeu moi, je pense qu'on a un projet qui est raisonnable. On n'a pas voulu prendre plus de débit à la rivière que ce qu'il y avait au début du siècle. Ça a fonctionné comme ça. Ça ne veut pas dire que ça peut encore fonctionner comme ça, mais en tout cas, on n'a pas un projet démesuré**.

"La Creuse, ce sont 28 mètres cube par seconde et nous, on se cale à douze mètres cube par seconde de débit. Dériver de telle façon d'essayer de limiter au maximum l'impact sur la vie qu'il y a dans la rivière. Mais moi, je suis prêt à faire un effort aussi sur un peu moins de rentabilité, mais qui permette effectivement qu'on arrive nous à équilibrer ce projet. On ne peut pas se permettre de faire un projet à perte.»

Dern,ière remarque cette usine reste de très petite taille par rapport au barrage d’Eguzon. "Pour vous donner une comparaison, je crois que le barrage d'Eguzon produit 70 gigawattheures et nous, on va faire à peine un gigawattheures. Donc non, il n'y aura pas d'impact sur le prix d'achat de l'électricité".

En tout cas, l'influence sera peut-être décisive dans plusieurs secteurs, au delà des seules ambitions de rénovation de patrimoine. La Famille Burel étudie aussi la possibilité d'utiliser la chaleur de la turbine pour chauffer l'édifice et d'utiliser les nombreux troncs d'arbres stagnants dans la rivière, dont ils assurent le retrait (en plus des nombreux déchets plastiques) pour confectionner des pellets pour poële à bois. Finalement, ce projet est peut-être un peu à l'image de l'écologie aujourd'hui, une série de précautions et d'ambition présentes à chaque étape des projets.