Le maire de la ville de Bougival, accompagnés par la Fondation du Patrimoine et autres mécènes, ont posé aujourd'hui la première pierre des travaux de rénovation, qui devraient durer au moins quatre ans. Le problème : il manque trois millions d'euros pour financer la totalité de la remise à neuf

Loto du Patrimoine : la Villa Viardot entame sa rénovation et appelle encore aux dons

Luc Wattelle, le maire de Bougival, en compagnie, notamment, de la directrice générale de la Fondation du Patrimoine et de Florence Portelli, conseillère régionale d'Ile-de-France

Bougival, France

Un des emblèmes du patrimoine français, selon ceux qui l'ont connu. La Villa Viardot, nichée au coeur d'une colline boisée de la commune de Bougival (Yvelines), va bénéficier d'un lifting conséquent. C'est la première bâtisse à avoir bénéficié du Loto du Patrimoine, en septembre 2018. Depuis, plus d'un million d'euros ont été récoltés, mais il en manque trois pour financer totalement les travaux. "Avec ce million d'euros, on peut déjà entamer la phase 1 et 2 de la rénovation, qui devrait être bouclée en mi-2021" indique Luc Wattelle, le maire de la ville.

Un peu moins de cent personnes étaient présentes pour le lancement des travaux © Radio France - Samuel Monod

Tous étaient réunis aujourd'hui, mécènes, élus, donateurs particuliers, pour poser la première pierre de ces travaux. Et tous sont particulièrement sensibles à l'histoire de la demeure, véritable lieu culturel pour les artistes de la fin du XIXème siècle.

La devanture sera entièrement refaite © Radio France - Samuel Monod

Il y a cinquante ans, la Villa a été complètement abandonnée. "L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un me dire : ce qui détériore le plus le patrimoine, ce ne sont pas les incendies ou les intempéries. C'est l'indifférence" affirme Célia Vérot, directrice générale de la Fondation du Patrimoine.

Le salon du bas © Radio France - Samuel Monod

La demeure en a souffert, de l'indifférence. Des dizaines de fissures lézardent les façades, les fenêtres sont détruites, la peinture largement détériorée. "Le premier travail, ça va être la reprise des monuments en sous-oeuvre pour stabiliser le bâtiment. Ensuite, on va commencer la restauration des façades, des toitures, la charpente, les menuiseries extérieures. A ce moment-là, l'enveloppe sera terminée" détaille Gabor Mester de Parajd, architecte en chef des monuments historiques.

Une des chambres du premier étage. Les fenêtres seront également refaites © Radio France - Samuel Monod

Si tout se passe bien, et que suffisamment de fonds sont récoltés, la bâtisse devrait devenir un pivot culturel de la ville de Bougival. "Il y aura des conférences, des petits concerts de musique, des expositions et réceptions. Le Centre Européen de Musique s'y implantera également".