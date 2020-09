Loto du patrimoine : Où en sont les travaux du château de Ripaille, sélectionné en 2019 ?

Les tickets à gratter de la Fondation du patrimoine et leur parrain, Stéphane Bern, sont de retour. En vente depuis le 31 août , ils sont d'un montant de 15 euros, avec à la clé, un pactole de 1,5 million d'euros. Pour chaque ticket acheté, 1,76 euro est reversé à la fondation pour la rénovation de monuments en péril. Cette année, c'est l'ancienne chapelle Saint-Anthelme à Chignin en Savoie et l'Eglise Saint-Loup à Servoz en Haute-Savoie qui ont été sélectionnées. En 2019, en Haute-Savoie, c'est le château de Ripaille à Thonon qui avait été choisi.

Où en sont les travaux ?

Au château de Ripaille à Thonon, les travaux ont commencé en octobre 2019, avant d'être interrompus pendant deux mois à cause du confinement. Mais selon Pierre-Sébastien Burnichon, directeur de la fondation Ripaille, les réparations de la toiture avancent bien, notamment grâce au loto du patrimoine et aux 150 000 euros récoltés : "Un tiers du chantier est fini, voire même un peu plus. [...] Niveau charpente, il n'y a pas vraiment de travail par contre il y a beaucoup de travail sur les tuiles. On a une surface de 3000 mètres carrés, et 100 000 tuiles à poser." Trois cheminées qui allaient s'effondrer ont, elles aussi, été rénovées.

Près de la moitié de la toiture a déjà été rénovée - Fondation Ripaille

Sur place, 6 entreprises s'activent pour terminer les travaux avant février 2021 et donner un nouveau look au château : "Cela commence à être vraiment flashy et sexy. On a un toit qui a une belle couleur, on le voit de très loin sourit Pierre-Sébastien Burnichon. Paraît-il que depuis la dent d'Oche, on voit le jaune des tuiles du château."

Rénovation historique

Le château de Ripaille a plus de 600 ans, c'est la troisième fois qu'il fait peau neuve : 1622, 1892 et.. 2019. "Ceux qui voient ces rénovations, ni leurs enfants, ni leurs petit-enfants, ni leurs arrières-petits enfants le reverront. Ce sera seulement dans 200 ou 300 ans." Si vous souhaitez visiter le château de Ripaille, vous avez jusqu'au 30 octobre.