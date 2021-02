Ma campagne normande vue par les auditeurs de France Bleu

Pour la journée spéciale "Générations Agriculteur", les auditeurs de France Bleu Normandie ont été nombreux à poster des photos de la campagne normande sur Facebook. Un hommage émouvant et magnifique pour les agriculteurs.

France Bleu consacre toute la journée de ce mercredi 17 février aux agriculteurs. Après une version écourtée en 2020 et pour la première année fois depuis la seconde guerre mondiale, le salon de l’agriculture n’aura pas lieu. Toute la journée vous avez pu suivre des émissions spéciales donnant la parole à toutes les agricultrices et agriculteurs des exploitations traditionnelles aux plus connectées, des grandes exploitations aux plus petites.

Un grand merci et bravo aux auditeurs de France Bleu Normandie

Sur la page Facebook de France Bleu Normandie, vous avez été nombreux à réagir à l'appel de Michel Jérôme en postant des photos. Un grand merci et bravo à toutes et tous.