Madame Tussaud, mondialement célèbre, est... Alsacienne !

C’est la période de l’avent, vous avez peut-être allumé la première bougie ce dimanche, et ça tombe bien, nous allons parler de cire avec une célébrité dont vous avez tous entendu parler. Madame Tussaud. Enfin, ce n’est pas son vrai nom, comme pour beaucoup de stars, c’est un nom de scène. Son vrai nom, c’est Marie Grossholtz, et elle est… alsacienne !

Elle est née le 1er décembre 1761, donc il y a exactement 260 ans ! Son père soldat meurt juste avant sa naissance, sa mère Anne Marie Walder doit abandonner la demeure familiale pour devenir femme de ménage à Berne chez le docteur Philippe Curtius, physicien, médecin et aussi sculpteur sur cire, technique qu'il utilise principalement pour illustrer l'anatomie.

Il se lance plus tard dans les portraits. Le médecin est appelé à Paris pour cirer le portrait de Madame du Barry, la maîtresse de Louis XV. Philippe Curtius enseigne à Marie l'art du modelage en cire, il la fait travailler pour lui. Elle fait preuve d'un talent certain. Sa première réalisation est le visage de François Marie Arouet (dit Voltaire), en 1777. Elle réalise aussi celui de Jean-Jacques Rousseau, en 1778 et à la même époque le portrait de Benjamin Franklin. Il y a des expositions, c’est le succès, puis vient la Révolution, elle fuit la capitale et se marie à un ingénieur, François Tussaud. Marie est invitée à Londres par le magicien de salon Paul Philidor,initiateur des spectacles de fantasmagorie itinérants, elle montrera dès lors ses créations, aidée plus tard par ses deux fils.

En 1835, Marie Tussaud, âgée alors de 74 ans et fatiguée de sa vie itinérante, la petite famille a tourné dans toutes les îles britanniques, elle installe sa première exposition permanente dans une salle louée dans Baker Street, oui oui, cette rue-là, nommée Baker Street Bazaar, musée de cire qui deviendra le Madame Tussauds. Elle meurt en 1850 à 88 ans, mais la célébrité ne s’arrête pas, il y a actuellement 24 musées Tussaud dans le monde. Chapeau bas pour Marie Grossholtz, strasbourgeoise de naissance, aujourd’hui mondialement célèbre, née il y a 260 ans.