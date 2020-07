Maman, raconte-moi... le château de Chenonceau

Maman t'es où aujourd'hui ?

Pia est au château de Chenonceau qui fait partie des châteaux de la Loire. Situé en Touraine sur les bords du Cher, elle visite à la fois le monument mais aussi ses jardins. C'est dans le jardin Diane de Poitiers qu'elle s'arrête. Un beau jardin à la française qui porte le nom de celle qui l'a créé il y a 500 ans. Mais qui était Diane de Poitiers, cette femme célèbre de l'histoire de France ?

L'histoire de Diane de Poitiers racontée aux enfants

La femme préférée du roi

Le plus beau des cadeaux pour toi, ce serait quoi ? Un vélo ? La figurine de ton personnage de dessin animé préféré ? Une maison de poupées ? Figure-toi, que Diane de Poitiers, elle, a eu le cadeau dont toutes les petites filles rêvent : un château de princesse ! Mais attention, pas un château gonflable pour jouer, non, un vrai et grand château en pierres dans lequel on peut habiter. C'est le château de Chenonceau. Ce superbe cadeau, c'est le roi de France Henri II qui lui a offert il y a très longtemps. Il faut dire que le roi aimait beaucoup Diane de Poitiers. C'était sa préférée, son amoureuse secrète. On raconte qu'elle était très belle et qu'elle donnait l'impression de rester toujours jeune.

Personne n'a réussi à deviner son secret. On sait juste que Diane de Poitiers prenait soin d'elle : elle prenait des bains d'eau très froide, elle buvait un bouillon le matin, elle faisait trois heures de cheval par jour et elle se couchait tôt le soir. Elle ne restait jamais au soleil et sa peau était très blanche. Une blancheur qui ressortait encore plus avec ses robes noires décorées de perles et de pierres précieuses.

Un drôle de secret de beauté

Mais surtout, elle buvait tous les jours de la poudre d'or mélangée avec de l'eau. Un élixir de jeunesse, une sorte de potion magique qu'on conseillait de boire à son époque pour ne pas avoir de rides. C'était en fait très mauvais pour la santé. Sans le savoir elle était en train de tomber malade tout doucement. Elle commençait à perdre ses dents, ses os devenaient plus fragiles et ses cheveux plus fins.

Après sa mort, c'est d'ailleurs dans sa chevelure qu'on a retrouvé des traces d'or tellement elle en avait bu. Le précieux liquide l'avait empoisonnée ! Par contre, mystère et boule de gomme, on ne saura jamais si c'est grâce à lui que Diane de Poitiers est restée jeune tout sa vie.

