Maman t'es où aujourd'hui ?

Pia est en Baie de Somme. Situé en Picardie dans le Nord de la France, cet endroit est connu pour ses paysages de bout du monde. Ses marais, ses falaises et ses dunes de sable abritent de nombreux animaux et des plantes remarquables. Une baie c'est comme une grande piscine qui serait ouverte sur la mer. Une légende raconte que c'est Gargantua qui l'a créée, mais comment a-t-il fait ?

Maman, raconte-moi... la Baie de Somme Copier

L'histoire de Gargantua en Baie de Somme racontée aux enfants

Gargantua est un géant

Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir soif, très très soif ? À tel point d'avoir envie de boire n'importe quoi, même l'eau de la mer ? C'est un peu ce qui est arrivé à Gargantua dans cette histoire. Mais avant de te la raconter, je dois d'abord te prévenir que Gargantua est un personnage hors-norme, un grand bonhomme. Gargantua est un géant ! Et comme il est très grand, il a besoin de manger, beaucoup, beaucoup mais vraiment beaucoup. Quand il était bébé, il devait boire le lait de dix-sept mille vaches pour ne plus avoir faim. Aujourd'hui, en un seul repas, il ingurgite tout entier des moutons, des bœufs, des chevreaux, des poulets et même des pigeons. C'est avec toute cette nourriture qui sort de son corps qu'il crée les paysages. Son pipi forme les rivières et son caca construit les montagnes. Gargantua est un grand voyageur et, à pas de géant, il transforme tout sur son passage.

Une grosse soif

C'est par une belle et chaude journée d'été que Gargantua vient visiter la Picardie. Il fait très chaud, si chaud que les poules pondent des œufs cuits déjà durs. Il se baisse d'abord pour admirer les châteaux de l'Oise qui apparaissent tout petits entre ses jambes. Sur son chemin, il mange une cave à fromage et un gros baril de champagne. Mais voilà que son repas avalé à toute vitesse, il se met tout à coup à avoir très soif. À ses pieds, il voit une rivière, c'est la source de la Somme. Mais elle est beaucoup trop petite pour lui. Déçu, il lève la tête. Au loin, il remarque une grande tâche bleue, comme une grande étendue d'eau. Son visage s'éclaire : c'est la mer ! En quelques enjambées, il se précipite vers la côte. Un pied sur une falaise, l'autre en plein milieu d'une forêt, il se penche doucement en avant pour ne pas tomber. Pour ramasser le plus d'eau possible, il met ses mains en forme de cuillère et les rassemble comme une pelle pour ne pas en perdre une goutte. Quel soulagement de pouvoir éteindre le feu dans sa gorge ! Dans sa précipitation, il a même avalé un bateau avec son équipage tout entier sans s'en rendre compte... Il a surtout creusé une grande ouverture remplie d'eau. Gargantua, ainsi créa la Baie de Somme. À toi de voir si tu décides d'y croire ou pas.

A écouter sur France Bleu

"La Carte Postale de France" de Pia Clemens est à retrouver tous les jours de la semaine en juillet à 18h15 dans "L'Happy Hour".