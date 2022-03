Que fête-t-on vraiment le Mardi Gras ? Découvrez le sens caché du carnaval

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des origines du Mardi Gras en Alsace Copier

Dans 47 jours, ce sera Oschtere, Pâques. Je le sais, parce qu’aujourd’hui, c’est Mardi-Gras, l’apothéose de la semaine grasse avant le Carême. Le mot carnaval vient du latin médiéval carne levare : enlever la viande (sous-entendu des repas). La viande désigne le gras que l'on mange les jours fastes. Avant de se serrer la ceinture pendant le Carême on en profite un max une semaine avant. Le mot alsacien Fàstnàcht veut dire exactement la même chose. La veille du jeûne, donc du Carême.

Le carnaval peut être globalement vu comme un défoulement collectif avant une période de serrage de ceinture. Tout ça pour chasser l’hiver, mais comment ? Nous avons vu que de grands feux étaient parfois allumés, et pas toujours en bois. La longue nuit hivernale était parfois chassée par l’embrasement de figures de paille, on dit que ce sont des sorcières, mais l’important n’est pas la forme de la silhouette, mais ce qu’on y met dedans. C’est la dernière gerbe de paille de l’année précédente, toutes les autres avaient été battues durant l’hiver. C’est un sacrifice pour demander la clémence de la nature, et son réveil printanier.

Le feu, omniprésent, se retrouve aussi dans la tradition du Schieweschlààwe, à Wintzenheim-Kochersberg ou Offwiller. Autrefois, la jeunesse dansait autour du feu, lorsque les flammes baissaient, les couples sautaient par-dessus le feu pour que le bonheur les accompagne dans leur vie conjugale. Les garçons seulement lançaient les disques enflammés dans la nuit, symboles de la roue solaire, disques qui portaient les inscriptions tracées par les amoureux. C’est vraiment une journée qui appelle la fécondité. Après le lancer, tout le monde rentrait au village déguster le Fàstnàchtsschmaus, ou Fàstnàchtsemms, le banquet de carnaval, où l’on faisait bombance. Bonjour printemps, le summer body, c’est pas pour tout de suite.

Dans certains endroits, il ne fallait par contre pas croiser les participantes du Hirtzdsichdig, le mardi du cerf, encore un symbole de fécondité, où les femmes se réunissaient entre elles dans des auberges et allaient titiller les hommes qu’elles croisaient, en leur piquant leur chapeaux, leur veste, parfois plus, et les hommes devaient racheter leurs vêtements en payant des pots-de-vin. On retrouve dans cette tradition des bouts du schmutziger Donnerstag et les Wiwerfàstnàcht, que les allemands ont fêté jeudi dernier. En Alsace, c’était autrefois directement le jour du Mardi-Gras.