Marie-Antoinette Lix, héroïne alsacienne

Il y a exactement 113 ans disparaissait à Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle une véritable héroïne, Marie-Antoinette Lix. Et c’est une vaillante alsacienne. Née à Colmar le 31 mai 1839, fille d'un grenadier à cheval reconverti en aubergiste après vingt ans de service.

Sa mère meurt lorsqu’elle a 4 ans, et son père, qui la surnomme Tony, l’élève comme un garçon. A dix ans, elle ne sait pas lire, mais monter à cheval, sabrer, tirer au fusil. Son père est plus ou moins forcé de l’envoyer chez les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, elle est heureusement brillante et obtient son diplôme d’institutrice à 17 ans, elle devient préceptrice chez des nobles polonais, la Pologne qui se soulève rapidement contre le tsar de Russie.

Marie-Antoinette Lix prend la direction du domaine, le transforme secrètement en hôpital militaire et lorsqu’elle a l’info d’une embuscade contre les insurgés polonais, elle enfile un uniforme, se faufile de nuit entre les lignes ennemies, retourne la situation, charge à cheval avec ses congénères. Se faisant passer pour un homme, elle dit s’appeler Michel le Sombre et est même promue lieutenant de Uhlans polonais, ce sont les célèbres cavaliers lanciers. Elle exfiltre la famille dont elle s’occupait hors de Pologne, et retourne à son peloton qui charge les dragons russes à un contre dix : mais elle est blessée, faite prisonnière, et découverte. C’est une femme, cela lui évitera le peloton d’exécution.

Elle retourne en Alsace, où elle devient vendeuse, puis infirmière, puis chargée de bureau de poste. Lorsque la guerre franco-prussienne de 1870 éclate, Marie-Antoinette Lix s'engage à Paris comme femme-soldat, de façon officielle, cette fois. La veille de la bataille de Sedan, elle est nommée lieutenant des francs-tireurs de Lamarche. À la tête d'une section, elle se bat dans la région de Saint-Dié, de La Bourgonce, puis sera chargée de la défense de La Salle et Saint-Rémy. Avec une poignée de durs à cuire, chassepot au poing, elle repousse une attaque ennemie, et ne se replie seulement qu'une fois à court de munitions.

Bon, ils sont passés ailleurs, mais pas là. Chargée de protéger Langres, elle évite à des prisonniers français d'être massacrés par des Bavarois. Malade, elle est réformée et se retire chez des religieuses lorraines, où elle mourra en 1909. Mais l’héroïne n’est pas oubliée : les Dames de Strasbourg et de Colmar lui offrent une magnifique épée d'honneur en souvenir de la guerre de 1870, épée que vous pouvez voir au musée de l’Armée à Paris. Et une belle plaque trône sur la maison qui a vu naître à Colmar l’intrépide lieutenante de Uhlans polonais et de francs-tireurs français, enfin aujourd’hui, on dit le lieutenant Marie-Antoinette Lix, dit Tony, dit Michel le Sombre, véritable héroïne alsacienne de plusieurs guerres, sa maison natale est au 76, Grand-Rue à Colmar.

La plaque du 76, Grand Rue à Colmar - Lal.sacienne - Wikimedia

