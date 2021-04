Marseille réinventée de la Joliette à Arenc - L'application Archistoire à Saint-Tropez et Collobrières

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence, idée de lecture et de visite virtuelle, avec le nouvel ouvrage mêlant histoire et photographies "Marseille réinventée", et avec l'application "Archistoire Destination Var".

Marseille réinventée - De la Joliette à Arenc

Un port, des usines, des entrepôts en déclin, un quartier où personne ne se promenait, et un projet - Euroméditerranée - qui depuis 1995, signe le renouveau de Marseille. La métamortphose de la Joliette et Arenc ont été photographiés depuis plus de 20 ans par Jérôme Cabanel qui s'est associée à l'historienne Judith Aziza pour publier, chez Images Plurielles, le très beau livre Marseille réinventée - De la Joliette à Arenc.

Réécoutez la précédente intervention de Judith Aziza sur son ouvrage Une histoire de Marseille en 90 autres lieux.

INTERVIEW - Judith Aziza nous présente son nouvel ouvrage "Une histoire de Marseille en 90 autres lieux" Copier

Archistoire Destination Var : visiter Saint-Tropez et Collobrières de chez soi

Dernier week-end de confinement dans la limite des 10 kilomètres, et samedi pluvieux : les circonstances sont idéales pour télécharger sur votre smartphone ou tablette (Apple Store & Google Play) l'application Archistoire Destination Var. L'architecture et les paysages racontés grâce à la réalité augmentée. Des parcours de visite du Golfe de Saint-Tropez et de Collobrières sont disponibles gratuitement, où que vous soyez, donc sur place, ou de votre canapé, de quoi vous évader et palier le manque de visites guidées. En février dernier nous avions reçu le concepteur de l'appli Archistoire Destination Var, il nous avait présenté les parcours consacrés à Toulon, j'avais promis de le réinviter, il sera avec nous à 10h30 pour nous emmener donc à Saint-Tropez et "Collo" !

Réécoutez la précédente intervention du concepteur d'Archistoire, consacré aux "stories" de Toulon.