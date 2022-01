Martha DUENAS ou quand le corps exprime les maux

Lorsqu'on entend "Colombie", bien sûr, on pense : misère, narco trafiquants, violence ou encore guerre civile. Même si elle ne nie pas cet aspect de son pays, Martha Duenas, nous parle d'une trajectoire de vie, la sienne, qui l'a menée des quartiers pauvres de Bogota à la danse contemporaine...

Tout commence dans les années 70, lorsque les parents de Martha décident de fuir les violences des campagnes pour se réfugier en ville, à Bogota. Ils s'installent dans ce qu'on appelle les Barrio, l'équivalent des favelas au Brésil. Pas d'eau, pas d'électricité mais de l'entraide et des souvenirs joyeux.

Des ondes positives...

Au sein du Barrio, retentit un son qui bercera la première partie de sa vie : celui de la radio qu'écoutent les femmes en effectuant leurs tâches quotidiennes.

Elle nous parle du quotidien au sein de ce quartier mais aussi dans une ville telle que Bogota. Mégalopole de plus de sept millions d'habitants. Difficile, pour nous, Européens d'imaginer le tumulte que cela représente.

A l'impossible, nul n'est tenu

Le danger, la difficulté, le temps que demande la traversée de Bogota n'arrêteront pas Martha lorsque, jeune adulte, elle découvre la danse contemporaine. Elle le sait, c'est ce qu'elle veut faire. C'est un art élitiste ? Elle n'est pas née dans un milieu social favorable pour pratiquer cette passion ? Peu importe, elle se lance à corps perdu.

Ainsi, quelques années plus tard, à force de volonté, c'est la danse qui va lui permettre de quitter Bogota.

Direction la France

A 27 ans, elle s'installe à Paris pour parfaire et poursuivre sa formation de danseuse. Vivre à Paris, c'est difficile mais elle ne lâche rien. Elle multiplie les petits boulots pour pouvoir continuer à étudier. Et puis, un jour, studieuse, elle travaille à la bibliothèque et y croise le chemin d'un limougeaud.

Est-il nécessaire que nous vous contions la suite ? Ils vécurent heureux et eurent un petit limougeaud, Gabriel.

