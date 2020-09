Marvailh gant Marie-Thérèse André eus Poullaouen

Bep sizhun e kinnigomp deoc'h selaou teñzorioù treuzkaset gant tud ar vro : kontadenoù, kanaouennoù, rimadelloù, rekipeoù keginañ, troioù-lavar...

Marie-Thérèse André a gont istor Fañch ha Job o vont d'ar bord ar mor Copier

Marie-Therèse a zo ginnidig eus Poullaouen, deuet d'an Uhelgoat evit he retred. Ur vaouezh lirzhin ha cheur eo honnezh a dra-sur ! Da viken he deus komzet brezhoneg ha zoken ma oa bet kuitaet Poullaouen e-pad daou ugent vloaz evit labourat evel klañvdiourez e ospital bras Roazhon. Labourat a rae e servij advevañ neuro chirurjikal - eus an noz evit bezañ dibres evit he bugale.

Abaoe m'emañ Marie-Thérèrese André war he leve he deus bet dañset gant ar «Steredenn al lenn», kelc'h keltiek an Uhelgoad e-pad pemzek bloaz. Lakat a rae he "disul", he zavañcher brodet ha koef ar poher evel just : ar c'hamembert veze graet anezhañ. Ha bremañ e vez komzet bepred brezhoneg ganti e ti retred ar gumunn : un dra hag a ra plijadur dezhi ha d'ar re gozh.

Choazet he deus kontañ deoc'h rimadell « Fañch ha Job », desket anezhi gant Jean-Mari ar Skraign, farser ha konter mil brudet ar Menez Are.