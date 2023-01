Mathieu Geisler, un comédien au cœur grenadine

Cette semaine, nous partons à la découverte du limousin à travers le regard de Mathieu Geisler. Plus de 6000 km le séparent de son ile natale. Une île bordée à l'ouest par la mer des Caraïbes et à l'est par l'océan Atlantique, notre invité est Guadeloupéen.

La Guadeloupe, une île savoureuse © Getty Immédiatement, le ton est donné. Cette rencontre sera dominée par l'humour dont notre invité déborde... Quitter sa famille et son ile pour la métropole à seulement 20 ans, même si c'est choisi, n'est pas simple comme nous le raconte notre invité. loading Que d'étonnements, en arrivant en Limousin. L'espace, la hauteur des habitations,... Le regard d'un ultra- marin sur notre région. loading Notre invité fraichement installé saura t'il affronter notre terrible questionnaire limousin ? loading Dernier échange avec notre joyeux invité. L'occasion de parler de son avenir.