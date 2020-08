Mathieu Langlais co-dirige un programme de recherche sur les grottes de Lascaux

"Les représentations sont plutôt orientées autour des chevaux, bovidés et cerfs." Observe Mathieu Langlais, chercheur au CNRS, avant l‘exposition qui sera consacrée à la grotte de Lascaux à partir du 12 septembre au Musée National de la Préhistoire des Eyzies. "On sait déjà plusieurs années que l’on a fréquemment une différence entre les animaux représentés et les animaux consommés." Cela peut être lié à la saison d’occupation du site, ou bien le style de représentation graphique était-il plus tourné vers des espèces particulières, peut-être pas identiques à celles qui étaient consommées.

"On ne possède aujourd’hui qu’une petite partie du matériel de fragments témoins de ces hommes préhistoriques. Il est difficile de juger de la durée d’occupation." La diversité des activités réalisées dans la cavité laissent à penser que la durée d’occupation était au maximum de l’ordre de la saison.

Ces études feront l'objet d'une exposition au Musée National de Préhistoire des Eyzies à partir du samedi 12 septembre, et les objets de Lascaux, conservés en réserves, seront présentés au public.