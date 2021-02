Mazargues - Les loutres et castors - Les enseignes en fer forgé de Mons

Mazargues avec Provence Buissonnière

Dans le 9è arrondissement de Marseille se situe le quartier-village de Mazargues. Des vestiges du moyen-âge, des traboules comme à Lyon, un syndicat féminin - le premier de France -, et un cimetière britannique sont à découvrir en compagnie de Lidia, guide-conférencière à Provence Buissonnière, à l'occasion de la visite guidée du samedi 13 février de 10h à midi (inscription obligatoire par mail). Et vous, connaissez-vous bien le quartier de Mazargues ? Y avez-vous fait des découvertes ? Racontez-nous votre amour pour ce village marseillais au 04 42 38 08 08.

Loutres, castors et mammifères semi-aquatiques des Bouches-du-Rhône

Savez-vous que les Bouches-du-Rhône sont le terrain de jeu de nombreux mammifères semi-aquatiques, à l'image du ragondin facilement observable, mais aussi du discret castor d'Europe et de la loutre d'Europe qui fait une timide réapparition. Robin Lhuillier de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) nous raconte les moeurs et la biologie de ces animaux qui se plaisent tant chez nous, à l'occasion d'une visioconférence, mercredi 10 février à 20h (inscription gratuite par mail). Et vous, avez-vous déjà eu la chance d'observer un castor, une loutre ou un ragondin dans nos rivières ? Témoignez au 04 42 38 08 08.

Les enseignes en fer forgé de Mons

Village de caractère du Var et plus haut village perché du Pays de Fayence (à 814 mètres d'altitude), Mons séduit par l'omniprésence d'enseignes en fer forgé rappelant les métiers d'autrefois : notaire, cordonnier, ébéniste ou épicier... Un ouvrage les rassemblant vient de paraître et nous recevons son auteure. Avez-vous déjà visité Mons ? Est-ce que comme nous, vous avez trouvé la visite ludique et pris en photo toutes les enseignes ? Racontez-nous au 04 42 38 08 08.