Mazères-Lezons, 7e meilleur village de France où il fait bon vivre, Buros 8e

"Je ne suis pas fier, je suis très fier même", s'enthousiasme Serge. Il vit à Mazères-Lezons depuis près de 30 ans, et pour lui cette 7e place au classement des villes et villages de France où il fait bon vivre, dans la catégorie des communes de moins de 2000 habitants, est bien méritée. "On a tout ici, on a un supermarché, une pharmacie. On n'est pas un petit village perdu".

ⓘ Publicité

"Je regrette de ne pas être arrivée plus tôt"

Situé à quelques kilomètres de Pau, c'est vrai que Mazères-Lezons a plusieurs avantages pour Benoît. Il vient de s'installer en Béarn depuis quelques mois et pour lui, "c'est un village à taille humaine, avec quelques commerces. C'est la campagne avec la proximité de la ville."

Monique aussi a récemment emménagé à Mazères-Lezons. Elle vient de Jurançon, donc elle connaît bien le coin, mais elle "regrette de ne pas être arrivée plus tôt dans ce village". Une chose est sûre, les Mazérois et Mazéroises sont fiers de leur bourgade. Luc, qui vit aujourd'hui à Paris, est "toujours très content de revenir pour les vacances. On peut aller faire des balades, être proche de la nature".

Plusieurs villages des Pyrénées-Atlantiques classés

La protection de l'environnement était d'ailleurs un des nouveaux critères pris en compte pour établir le classement cette année. Il y avait aussi l'offre de transport, la sécurité, la présence de commerce , ou encore l'installation d'infrastructures sportives.

En plus de Mazères-Lezons, un autre village béarnais arrive dans le top 10. C'est Buros, situé au nord de Pau qui se classe 8e. En tête du classement on retrouve Guéthary sur la côte basque. Concernant les communes de plus de 2000 habitants, là aussi le 64 est bien représenté avec Bayonne, Biarritz et Anglet respectivement en 2e, 3e et 4e positions. Pau arrive à la 16e place.