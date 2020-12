Menhir, sanglier, Gaulois : Astérix avait tout faux !

Partons à la rencontre des Gaulois, des ancêtres qui ne mangeaient pas de sangliers, ne taillaient pas de menhirs et n'existaient pas en tant que peuple.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'attaque à notre ancêtre le plus célèbre : Astérix le Gaulois. Avec son invité du jour Bernard-Pierre Molin, auteur du livre "Astérix, les peuples de d'Antiquité expliqués" aux éditions E/P/A, on découvre que rien n'est vrai dans le portrait que dressent Albert Uderzo et René Goscinny de ces illustres personnages moustachus.

Ils ne mangeaient pas de sanglier

Contrairement à ce que nous a laissé croire Obélix, les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier. Ils étaient principalement des éleveurs et des cultivateurs qui se nourrissaient du produit de leurs fermes.

D'ailleurs, selon les croyances de l'époque, les sangliers appartenaient à la forêt et donc aux dieux. On ne devait donc pas y toucher et si un Gaulois tuait un sanglier, il devait le "rembourser" à la nature en sacrifiant une de ses propres bêtes.

Les menhirs, c'est dépassé !

La mode des menhirs et des grands ensembles comme les alignements de Carnac ou Stonehenge datent de trois mille ans avant notre ère. Cette période qu'on appelle le mégalithisme a lieu bien avant l'arrivée des Celtes sur les terres de Gaule et elle est totalement dépassée bien avant la naissance de Jules César.

"Le vrai talent des Gaulois, c'est la métallurgie" assène Bernard-Pierre Molin.

Ils vivaient dans des maisons en bois

Les Gaulois ne vivaient pas dans ces maisonnettes de pierre dessinées par René Goscinny. Leurs villages étaient composés d'habitations de bois et de pailles. Ces habitats étaient plus fragiles que les constructions romaines, voilà aussi pourquoi on trouve aujourd'hui encore des ruines romaines mais presque pas de ruines gauloises.

Le peuple gaulois n'existe pas

Les habitants de la Gaule n'avaient pas conscience de représenter un peuple. Ces populations étaient réparties en unités régionales plus petites comme les Éduens, les Bellovaques ou les Arvernes. D'ailleurs, ils étaient souvent en conflit entre eux ce qui les a empêchés de se fédérer pour repousser les envahisseurs romains.

C'est Jules César qui a eu besoin de nommer ses territoires lors des conquêtes de l'Empire Romain. Il a alors collé ce titre de "gaulois" aux habitants de sa nouvelle province : la Gaule.