"Merveilleux Paris" : le nouveau Hors-série du Parisien, en partenariat avec France Bleu Paris

Après les secrets des théâtres parisiens et une balade au long de la Seine, c'est maintenant dans les rues de notre capitale que le Parisien, en partenariat avec France Bleu Paris, choisi de vous emmener pour ce nouvel Hors-série "Patrimoine & balades". Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris, la Sorbonne ou le Louvre… Autant de lieus que l'on peut croiser lors de nos déplacements quotidiens mais auxquels on ne prête plus forcément attention et pourtant, dans ce nouvel hors-série, le Parisien pointe du doigt la beauté de ces monuments à redécouvrir absolument !

La Tour Eiffel

Alors que nous connaissons tous son histoire, sa vue imprenable sur la capitale ou encore le nombre de ses marches, un endroit de la Dame de fer suscitait encore beaucoup de fantaisies : un hypothétique appartement installé là par Gustave Eiffel. Pour tout appartement, c'est en fait un bureau qui est installé au troisième étage de la Tour Eiffel. Il a vu défiler les plus grandes têtes couronnées de l'époque, mais a aussi abrité une rencontre prestigieuse : celle de Gustave Eiffel et Thomas Edison. Grace à la magie du Musée Grévin, nous pouvons en devenir témoins à notre tour. La rencontre de deux génies, de deux hommes qui auront changé la face de notre vie par leurs travaux nous est offerte. Les détails de cette rencontre, son but et son témoin privilégie vous sont racontés dans les colonnes du nouvel hors-série du Parisien.

Paris dans la fiction

C'est aussi l'occasion de revenir sur deux fictions qui contribuent encore et toujours à la renommée mondiale de Paris : Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain et Emily in Paris. Film culte du début des années 2000 pour l'une, série romantique du créateur de Sex and the city pour l'autre : ces deux œuvres offrent une différente vision de Paris. Vous irez à la rencontre des propriétaires de lieux ayant une place de choix dans ces deux fictions qui donnent la part belle à un certain visage de Paris. Si Amélie Poulain rend hommage à Montmartre, Emily Cooper préfère flâner dans le 5e arrondissement. Suivez le Parisien dans la balade que vous choisirez : vous êtes plutôt Amélie ou Emily ?

Des nouvelles de Notre-Dame

Le Parisien en profite pour nous emmener dans le chantier de Notre-Dame de Paris. Après avoir été ravagée par un incendie en avril 2019, la cathédrale culte de Victor Hugo devrait retrouver toute sa splendeur en 2024. Vous découvrirez, étape par étape, ce qu'il reste à faire pour restaurer ce véritable emblème de Paris. Vous retrouverez également des photos du chantier et de ceux qui y travaillent.

La couverture du nouvel hors-série "Patrimoine & balades" du Parisien - Le Parisien

"Merveilleux Paris", c'est à retrouver dès aujourd'hui chez tous vos marchands de journaux.