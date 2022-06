Constellations : des créateurs japonais et espagnols pour le mapping de la cathédrale de Metz

Après deux ans d’absence à cause du Covid-19, le festival Constellations est de retour à Metz, ce mercredi. Un rendez-vous culturel qui a pour but de valoriser le patrimoine architectural et urbain de la ville. Et qui dit grand retour dit nouveauté. Cette année, le mapping vidéo sur la cathédrale est découpé en deux actes. Les Messins et Messines vont pouvoir assister à la projection vidéo de deux créations artistiques internationales, une création japonaise et une autre espagnole.

Le mapping : un atout pour faire passer un message

Précisément, le mapping est une technologie qui permet de projeter de la lumière et des vidéos sur des structures, en l’occurrence la cathédrale de Metz. Jusqu’au 3 septembre, il s’articulera autour de deux thèmes : la nature et le climat.

Aleix Fernandez est le fondateur d’OnionLab, société de production vidéo espagnole spécialisée dans le mapping. Présent lors du dernier test mapping avant le début du festival, il a expliqué le message de son œuvre autour du climat. Son objectif est de sensibiliser le spectateur et l’amener à agir pour un futur meilleur, à l’heure du réchauffement climatique : “Choisissez le futur dans lequel vous voulez vivre ! La plupart d’entre nous se dit que le réchauffement climatique, ça ne va pas arriver. Mais il faut que l’on change”.

Dans les coulisses du mapping

Afin que tout soit parfait pour le festival, plusieurs tests ont été réalisés en amont. Le mapping va être projeté via un système informatique. Le matériel est stocké dans trois conteneurs installés en face de la cathédrale.

Ce technicien en charge de la partie lumière ne cache pas son enthousiasme à l’idée de projeter les deux créations : “C’est toujours majestueux de projeter une œuvre sur un bâtiment aussi magnifique. Nous avons un édifice complexe avec énormément de détails à souligner. Ce qui est hyper intéressant, c’est d’avoir deux œuvres consécutives qui vont permettre d’avoir un regard différent à chaque moment”.

Programmation du mapping

Le mapping aura lieu uniquement les jeudis, vendredis et samedis soir en accès libre :