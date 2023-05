Mézilles, cité de caractère en Puisaye

Situé à 10 kilomètres de Toucy et Saint Fargeau, le petit village de Mézilles est une charmante commune d'un peu plus de 500 habitants qui propose au promeneurs des maisons à pans de bois, de belles demeures des 18e et 19e siècle et une église ornée de peintures murales.

Mézilles (Yonne) © Radio France - Catherine Marchesin L'église Saint Marien L'église Saint Marien, érigée à l'époque romane a été rebâtie à la Renaissance. Eglise Saint Marien © Radio France - Catherine Marchesin Le martyre de Saint Blaise © Radio France - Catherine Marchesin Les murs étaient ornés de peintures murales, l'une d'entre elles représentant le martyre de Saint Blaise a été restaurée, d'autres restaurations sont en projet. Restaurant "Le circuit" "Le circuit" à Mézilles est un snack bar, installé sur la base "Chronovert" de Mézilles, qui vous propose une belle carte de burgers, plats du jour, salades, pâtes ou encore tapas ... Hélène et Alexandre Fougeray © Radio France - Catherine Marchesin "Le Circuit "à Mézilles © Radio France - Catherine Marchesin A déguster sur la terrasse ensoleillée en pleine nature. le centre de loisirs tout terrain "Chronovert" Le centre de loisirs tout terrain "Chronovert" à Mézilles c'est 22 hectares dédiés aux passionnées de motocross et d'enduro. Centre de loisirs "Chronovert "à Mézilles Un site d'exception qui accueille une école de pilotage encadrée par Loïc Rombault, ancien pilote de motocross et supercross. Loïc Rombaut et ses élèves © Radio France - Catherine Marchesin Chronovert dispose d'une pise de motocross, d'une piste Spéciale d'Enduro et d'une piste quad. Les gués de Mézilles Plusieurs gués la traversent le village de Mézilles. Le gué du "Vieux pont" à Mézilles © Radio France - Catherine Marchesin Celui qui se trouve au « vieux pont » au cœur du village a été pendant des siècles un lieu de passage des voitures, attelages, troupeaux, seul passage de la rivière jusqu'aux années 1870. Le Gamm Vert de Toucy Le "Gamm Vert " de Toucy propose un rayon produits du terroir important et accueille dans ses rayons les producteurs de l'Yonne : épicerie sucrée et salée, boissons non alcoolisées, vins et apéritifs, conserves, confitures ... Jean Philippe Abrantes "Gamm vert" à Toucy © Radio France - Catherine Marchesin