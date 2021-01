Michel Pacha à Tamaris - Jean Carzou à Manosque - L'épiphanie en Provence

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : portrait du marin Michel Pacha, bâtisseur de Tamaris à La Seyne-sur-Mer, et portrait de l'artiste Jean Carzou dont la Fondation qui porte son nom se trouve à Manosque. Enfin avec la santonnière Mireille Fouque : l'épiphanie et le gâteau des rois.

Portrait du bâtisseur de Tamaris : Michel Pacha

Figure indissociable de La Seyne-sur-Mer, Michel Pacha nous quittait le 6 janvier 1907 il y a 114 ans tout juste. Comment se marin au long cours en est-il venu à construire 111 phares sur les côtes de l'Empire Ottoman, puis à bâtir la station touristique de Tamaris ? Florence Cyrulnik, amoureuse du patrimoine seynois et spécialiste de Michel Pacha dresse pour nous son portait. Et vous : que connaissez-vous des réalisations de Michel Pacha ? Vous qui habitez La Seyne, Tamaris, et Sanary où il est né et ville dont il a été le maire, avez-vous conscience de l'importance de l'œuvre de Michel Pacha ? Appelez-nous et racontez-nous : 04 42 38 08 08.

Portrait de l'artiste Jean Carzou

Karnik Zouloumian, devenu Jean Carzou, était l'un des artistes les plus influents de sa génération dans les années 1950. Ce peintre a, en 1987, décoré de sa vision de l'Apocalypse une chapelle à Manosque devenue Fondation Jean Carzou. Elle a beau être fermée en raison de la crise sanitaire : qu'à cela ne tienne ! Aude Mazel, attachée culturelle à la Fondation Carzou, est notre guide pour nous raconter l'œuvre de Jean Carzou. Et vous : avez-vous déjà visité cette chapelle du couvent de l'ordre des Soeurs de la Présentation à Manosque qu'a décoré Jean Carzou ? Quel souvenir gardez-vous de votre visite ? Témoignez au 04 42 38 08 08.

L'épiphanie en Provence et le gâteau des rois

L'épiphanie, c'est le 6 janvier, mais cette fête chrétienne est traditionnellement célébrée le premier dimanche de janvier, c'est-à-dire aujourd'hui ! Et en Provence, qui dit épiphanie dit gâteau des rois. Quelle est son origine, sa symbolique et que représentent les fruits confits ? Mireille Fouque, membre de l'Académie de Provence et Présidente des Santons Fouque à Aix-en-Provence nous raconte la tradition du gâteau des rois ! Et vous, êtes-vous plutôt couronne briochée ou galette à la frangipane ? Appelez-nous et dites-nous pourquoi au 04 42 38 08 08.

De l'histoire, de l'art, et des traditions gourmandes : bienvenue dans "Destination Provence", votre magazine patrimoine du week-end sur France Bleu Provence.