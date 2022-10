Mise en abime de Maria Murano et Luis Mariano

Les chanteurs Luis Mariano et Maria Murano interprétant l'opérette 'Le Prince de Madrid', au théâtre du Chatelet à Paris, en 1967, France. (Photo by/Gamma-Rapho via Getty Images)

Hervé Ritter vide une maison à Limoges et trouve une photo sur laquelle il reconnait Maria Murano, de son vrai nom Suzanne Chauvelot, grande chanteuse lyrique célèbre dans les années 1950-1970. Pas vraiment étonnant puisqu'elle a passé une large partie de sa vie en limousin.

Là où cela devient plus étonnant, c'est que sur cette photo, on peut voir Luis Mariano en train de peindre la chanteuse et que cette photo est signée : Luis Mariano.

Mais Hervé Ritter n'est pas au bout de ses surprises car, il va aussi retrouver un autre objet, en lien direct avec cette photo..

Merci Hervé Ritter pour cette belle histoire..

