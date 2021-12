La Mission Patrimoine de Stéphane Bern a dévoilé, ce lundi 20 décembre, le montant des aides financières accordées aux projets retenus : dans la Loire, c'est la Tour de la Jalousie qui décroche le jackpot et en Haute-Loire, c'est le moulin à eau de Leyret.

Mission Patrimoine de Stéphane Bern : 159.000 euros pour la Tour de la Jalousie et le moulin à eau de Leyret

La Tour de la jalousie (à gauche) et le moulin à eau de Leyret (à droite) sont les deux sites de Loire et de Haute-Loire qui recevront des fonds de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern.

La Fondation du patrimoine a dévoilé, ce lundi, les 100 nouveaux monuments en péril retenus pour le Loto du patrimoine 2021. Dans la Loire et en Haute-Loire, deux monuments recevront à eux seuls 159.000 euros ! Dans la Loire, la Tour de la Jalousie se voit allouer 57.000 euros et en Haute-Loire, le moulin à eau de Leyret recevra 102.000 euros. La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projets au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.

La Tour de la Jalousie date de 1905 seulement, mais elle est déjà fragile ! En un siècle, elle est devenue l'un des monuments emblématiques de Saint-Martin-La-Plaine, dans la Loire.

Le moulin à eau de Leyret, situé à Roche-en-Régnier, en Haute-Loire, date de 1860. C'est l’un des "derniers des gorges de la Loire à posséder encore tous ses équipements d’origine" détaille la fondation du patrimoine. Il regroupe "broyeur, presse pour l’huile de colza, meules et tamis pour la farine, qui se mettaient en mouvement à la force de l’eau" et n'est plus en fonction depuis 1971, quand le dernier meunier a pris sa retraite.

En Auvergne-Rhône-Alpes, douze sites vont bénéficier de ces fonds :

Château de Thol, dans l'Ain, à Neuville-sur-Ain : 300.000 euros

Temple protestant, dans l'Allier, à Vichy : 105.000 euros

Mas cévenol fortifié en lauze, en Ardèche, à Saint-Pierre-Saint-Jean : 185.000 euros

Buron de Margemont, dans le Cantal , à Molèdes : 145.000 euros

Château de Crépol, dans la Drôme, à Crépol : 300.000 euros

Église Notre-Dame de l’Assomption, en Isère, à Châbons : 300.000 euros

La Tour de la Jalousie, dans la Loire, à Saint-Martin-la-Plaine : 57.000 euros

Le moulin à eau de Leyret, en Haute Loire, à Roche-en-Régnier : 102.000 euros

Usine du pont de Seychalles, dans le Puy de Dôme, à Thiers : 85.000 euros

Tanneries Ronzon, dans le Rhône , à Saint-Symphorien-sur-Coise : 300.000 euros

Château de la Grande Forêt, en Savoie, à Saint-Jean-de-Chevelu : 300.000 euros

Château Saint-Michel d’Avully, en Haute-Savoie, à Brenthonne : 164.000 euros

Au total, plus de 18,7 millions d'euros qui vont être mobilisés pour cette 4e édition, soit un peu plus que l'an passé.